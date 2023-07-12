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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e göre, Türkiye ve Yunanistan tekrar yakınlaşma niyetinde

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin en önemli sonucunun her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini göstermesi olduğunu kaydetti.

Derya Gülnaz Özcan  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e göre, Türkiye ve Yunanistan tekrar yakınlaşma niyetinde

Atina

Miçotakis, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Yunan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile NATO marjındaki ikili görüşmesinin iyi bir atmosferde geçtiğini vurgulayan Miçotakis, "Bugünkü görüşmemiz hem benim hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden başlamasına ilişkin niyetimizi ve önümüzdeki aylarda nasıl hareket edip, nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi bir kez daha ortaya koydu." diye konuştu.

Miçotakis, Erdoğan ile Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) kapsamında, Selanik'te tekrar buluşmayı planladıklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu, Türkiye ile aramızdaki önemli sorunların sihirli bir şekilde çözüldüğü anlamına gelmez ancak her iki liderin pozitif bir bakış açısıyla tekrar yakınlaşma isteğini gösterdiğine inanıyorum ve bana göre bugünkü görüşmenin en önemli sonucu budur."

İlişkiler 3 temel eksende ilerleyecek

Türkiye ve Yunanistan arasında daha iyi bir işbirliği niyetinin siyasi diyalog, güven artırıcı önlemler ve pozitif gündem olmak üzere 3 temel ekseni bulunduğunu kaydeden Miçotakis, Dışişleri Bakanları rehberliğinde yürütülecek siyasi diyalog çerçevesinde önemli jeopolitik konular ve deniz yetki alanları, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı gibi konuların ele alınacağını kaydetti.

Miçotakis, pozitif gündem çerçevesinde ise ekonomi, enerji, sivil korunma gibi farklı alanlarda işbirliğine gidileceğini belirtti.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin, AB Konseyi'nde ele alınacağını dile getiren Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerindeki yakınlaşmanın, Türkiye'nin aynı zamanda AB'ye yakınlaşmasına da yardımcı olacağını ifade etti.

Miçotakis, Türkiye ile ilişkilerin en zor döneminde bile Batı'yla, AB ile, ABD ile karşıt bir Türkiye'nin, Yunanistan'ın stratejik çıkarlarına uygun olmadığını defalarca söylediğine işaret ederek, "Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de benim yeni görev süresinin henüz başında olduğumuzu bir kez daha söylemek isterim ve şu an kendisinin samimiyetine ve niyetine şüpheyle bakacak hiçbir nedenim yok." diye konuştu.

Fransa'dan ilk fırkateyn Eylül sonu suya indirilecek

Zirve çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesine de değinen Miçotakis, "Eylül sonunda, her şey yolunda giderse, şu an Lorient tersanelerinde inşa edilen ilk fırkateyni denize indireceğiz." dedi.

Miçotakis, Yunanistan'ın silahlanma programlarının sadece Türkiye ile rekabet prizmasından görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, aynı şeyin Türkiye'nin silahlanması için de geçerli olduğunu kaydetti.

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