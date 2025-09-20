Dolar
Ekonomi

Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye'de kooperatiflerin rekabet gücü yüksek şekilde faaliyet göstermeleri ve toplumsal kalkınmada öncü rol üstlenmeleri hedefleniyor.

Seda Tolmaç  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Ankara

Yenilikçi bir stratejiyle kooperatifçilik politika ve uygulamalarına yön verilmesi amacıyla hazırlanan 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye'de kooperatiflerin rekabet gücü yüksek şekilde faaliyet göstermeleri ve toplumsal kalkınmada öncü rol üstlenmeleri hedefleniyor.

2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, kooperatifçilik alanında Türkiye'nin ilk strateji belgesi olan 2012-2016 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın başarıyla uygulandığı belirtildi.

Bu planın, Türkiye'de kooperatifçiliğin gelişimine önemli katkılar sağladığına işaret edilen genelgede, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi doğrultusunda 2025 yılının Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesiyle tüm dünyada kooperatiflerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki kritik rolü bir kez daha gündeme gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Genelgede, kooperatiflerin iklim değişikliği, gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok küresel konuda aktif rol oynadığı belirtildi.

Ulusal ve uluslararası alanda etkin kooperatif uygulamalarına ilişkin farkındalığın arttığına işaret edilen genelgede, bu dönemde yenilikçi bir stratejiyle kooperatifçilik politika ve uygulamalarına yön verilmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin kooperatifçilik kültürünün gelecek nesillere aktarılarak kooperatiflerin, rekabet gücü yüksek, ticari hayatta etkin ve çevreye duyarlı ortaklıklar olarak ekonomik ve sosyal alanlarda aktif faaliyet göstermelerinin ve toplumsal kalkınmada öncü rol üstlenmelerinin sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Mezkür strateji ve eylem planı, Ticaret Bakanlığının resmi internet adresinde (www.ticaret.gov.tr) yayımlanacaktır. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda etkin olarak uygulanması ve eylemlerin bir bütünlük içinde yürütülmesi amacıyla strateji kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı sağlaması, üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim."

