Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kayseri
Kayseri OSB Sazyolu Caddesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.