Gündem

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Esma Küçükşahin  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri

Kayseri OSB Sazyolu Caddesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
