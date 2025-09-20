Dolar
Gündem, Dosya haber

Motokuryelerin görünmezlik sorunu

Motokurye Hasan Hüseyin Aksoy, mesleğinin zorluklarına ilişkin, "Trafikte görünmüyoruz, en büyük sorunumuz bu. Arabalar bizi sıkıştırıyor ve görmüyorlar." dedi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 20.09.2025 - Güncelleme : 20.09.2025
Motokuryelerin görünmezlik sorunu

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) "Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının son haberinde, motokuryelerin trafikte karşılaştığı zorluklar, çalışma koşulları ve talepleri ele alındı.

Gündüzleri bir fabrikada çalışan ve akşam saatlerinde yarı zamanlı olarak motokuryelik yapan Hasan Hüseyin Aksoy, AA muhabirine çalıştığı süre boyunca karşılaştığı zorlukları anlattı.

Motorunu 2021'de aldığını anlatan Aksoy, maddi nedenlerden dolayı ikinci iş olarak motokuryeliğe başladığını aktardı.

Aksoy, motorunu kullanırken trafikte bazı zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, "Trafikte görünmüyoruz, en büyük sorunumuz bu. Arabalar bizi sıkıştırıyor ve görmüyorlar. Bazı motorcu arkadaşlarımız dikkatli sürmüyor ve kurallara uymuyor. Ama onların yanında biz de yanmak istemiyoruz. Biz düzgün kullananlar kendimizin farkına varılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Asansör çalışmıyordu"

Aksoy ayrıca, motokuryelerin son dönemde sipariş alıp teslimat yapan kişilerden istenen belgelerden ve vergi şartlarından şikayetçi olduğunu ifade etti.

Bazı siparişlerin kendilerini fiziksel olarak yorduğunu vurgulayan Aksoy, özellikle çoklu kum paketleri ve su şişelerini taşımakta zorlandıklarının altını çizdi.

Aksoy, asansörün bulunmadığı ya da çalışmadığı binalarda da sipariş teslim ettiklerini ve bunun oldukça yorucu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir sipariş götürmüştüm, asansör çalışmıyordu. Sipariş 12. kattaydı, 15 katlı bir bina. Müşteriyi aradım, 'Asansör çalışmıyor ne yapacağız' dedim, o da 'bilmiyorum ne yapacağız' dedi. 'Abi siz 6 kat inin, ben 6 kat çıkayım, ortada buluşalım, ben size siparişi orada teslim edeyim' dedim. Bu, unutamadığım anlardan biridir."

Zaman kaygısı ve puanlama sistemi

Motokuryelerin, teslimatları belirli bir zaman diliminde tamamlamak zorunda olduğunu belirten Aksoy, bu sürenin aşılması durumunda çağrı merkezlerinden aramalar alabildiklerini söyledi.

Meslekte sabit maaş yerine sipariş başı ve kilometre başı ücret sisteminin geçerli olduğunu belirten Aksoy, bu durumun kuryeleri daha fazla kazanmak için siparişleri olabildiğince hızlı teslim etmeye ittiğini kaydetti.

Aksoy, sipariş veren kişilerle ilgili olarak, "'Hızlı gelsin, çabuk gelsin, sıcak gelsin' gibi şeyler yazmanıza hiç gerek yok. Zaten bir kurye gerçekten kuryelik yapıyorsa size o siparişi en kısa sürede getirmeye çalışır." diye konuştu.

