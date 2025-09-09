Dolar
Trafikte motosiklet gerçeği

Türkiye'de motosiklet kullanımına ilişkin mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirten Avukat Erol, "Karayolları Trafik Kanunu'nun bir an önce motosikletleri de göz önünde bulunduran şekilde yenilenmesi ve düzenlenmesi gerekiyor." dedi.

Türkiye'deki motosikletlerin yüzde 64,3'ünün trafik sigortası bulunmuyor

Muayenesiz motosikletler hem sürücüler hem de yayalar için risk oluşturuyor

Motosiklet eğitmeninden sürücülere "can kurtaran" uyarılar

İstanbul'da bu yıl motosiklet kazalarında 30 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 8 ayda 76 binin üzerinde motosiklet kazası yaşandı

Son üç yılda satılan motosiklet sayısı son 30 yılın toplamından daha fazla

Dünya genelinde motosiklet kullanımı sıkı kurallara tabi
09.09.2025

Dünya genelinde motosiklet kullanımı sıkı kurallara tabi

Motosiklet, dünya genelinde makul fiyat ve düşük yakıt maliyetinin yanı sıra trafik ve park sorunundan kaçınmak için yaygın şekilde kullanılırken, sürüş emniyeti için uygulanan sıkı kurallar ülkelere göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor.

