Trafikte motosiklet gerçeği
Motosiklet sürücüsü hukukçudan "mevzuattaki eksiklikler giderilmeli" önerisi
Türkiye'de motosiklet kullanımına ilişkin mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirten Avukat Erol, "Karayolları Trafik Kanunu'nun bir an önce motosikletleri de göz önünde bulunduran şekilde yenilenmesi ve düzenlenmesi gerekiyor." dedi.
Türkiye'deki motosikletlerin yüzde 64,3'ünün trafik sigortası bulunmuyor
Dünya genelinde motosiklet kullanımı sıkı kurallara tabi
Motosiklet, dünya genelinde makul fiyat ve düşük yakıt maliyetinin yanı sıra trafik ve park sorunundan kaçınmak için yaygın şekilde kullanılırken, sürüş emniyeti için uygulanan sıkı kurallar ülkelere göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor.