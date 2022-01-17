Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanlarda huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.
FETÖ ile mücadele
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir."
Erdoğan, "Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz." dedi.
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