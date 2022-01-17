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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanlarda huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz

17.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanlarda huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenledi.

FETÖ ile mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır. Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir."

Erdoğan, "Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz." dedi.

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