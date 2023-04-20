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OHAL kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yatırımlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ebru Şengül Cevrioğlu  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
OHAL kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'un 4'üncü maddesi ve ilgili mevzuatı uyarınca yarışması yapılan ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler kapsamında üretilen elektriğin serbest piyasada değerlendirilebilmesine ilişkin öngörülen süreler üç ay süreyle uzatıldı.

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