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Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Zafer Göder  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Bolu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Bolu

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde başlayan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 72 saatlik çalışmayla önceki gün kontrol altına alınan yangın bölgesinde 150 personel ve 30 arazöz ile soğutma çalışması yürütülüyor.

Soğutma çalışmalarına çevre belediyeler ile il özel idarelerine ait su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla da destek veriliyor.

Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde anız yakılması kaynaklı çıktığı belirtilen yangına ilişkin A.K. ve E.K. "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yaklaşık 1000 hektarlık alanda etkili olan yangın önceki gün kontrol altına alınmıştı.

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