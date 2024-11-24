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Beylikdüzü'nde çıkan fabrika yangını yaklaşık 36 saattir sürüyor

Beylikdüzü'nde bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yaklaşık 36 saattir devam ediyor.

Fatih Çağlar Demirbaş, Mücahit Türetken  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Beylikdüzü'nde çıkan fabrika yangını yaklaşık 36 saattir sürüyor Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de bulunan, plastik ev gereçleri üretilen 6 katlı ve toplam 50 bin metrekarelik fabrikada, 23 Kasım Cumartesi saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibinin takviye edildiği yangın nedeniyle fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi çökmeler meydana geldi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının meydana geldiği fabrikanın çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Ambulans ve sağlık ekipleri alanda hazır bekletilirken yıkılma riski nedeniyle fabrikaya girilemediği için robotik araçlarla veya dışarından müdahaleyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen fabrikaya çıkan yollar polis ekiplerince kapatıldı.

Sivil araçların buraya geçişlerine izin verilmiyor.

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