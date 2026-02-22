Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup etti

Gaziantep
13. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Maxim'in şutunda kaleci Onana topu kontrol etti.
20. dakikada Gassama'nın ceza yayı üzerinden gönderdiği pasla buluşan Lungoyi'nin sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top kaleci Onana'da kaldı.
22. dakikada Lungoyi'nin ara pasıyla ceza sahasında buluşan Gassama topu bekletmeden Bayo ile buluşturdu. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
24. dakikada Muçi'nin orta sahadan gönderdiği pasla buluşan Augusto'nun kaleci Zafer Görgen'in sağından gönderdiği plase vuruşta top ağlara gitti: 1-1.
27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın şutunda top Arda Kızıldağ'a çarptıktan sonra Onuachu'nun önünde kaldı. Bu oyuncu bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
43. dakikada Ogün Özçiçek'in ceza yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Kozlowski bekletmeden topu ceza sahasındaki Bayo ile buluşturdu. Bayo'nun şutunda kaleci Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
62. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa sert vuruş yapan Lungoyi'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onana uzaklaştırdı.
70. dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Bayo'nun vuruşunda top auta çıktı.
80. dakikada Perez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bayo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana kornere gönderdi.
87. dakikada Ozan Tufan'ın savunmadan uzun gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Onuachu, topu ceza sahasında müsait durumda bulunan Muçi'ye gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.
Karşılaşma, bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Gaziantep FK cephesi
Gaziantep FK’nin yardımcı antrenrü Hüseyin Çayır, "üzgün ama gururlu" olduklarını söyledi.
Çayır, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirterek "Çok iyi oynadığımız bir maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz ama gururluyuz. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. İstatistiklere de baktığımızda topla oynama, pas yüzdesi, gol şansı üretme, rakip ceza sahasına giriş, hepsinde ezici üstünlüğümüz var. Ancak sadece oyunun 5 dakikalık bölümünde bir golden sonra konsantrasyon eksikliği mi diyelim, dikkatsizlik mi diyelim... Oradaki dikkat kaybımız Trabzonspor da büyük takım olma avantajını göstererek maçı kazanmalarını sağladı." diye konuştu.
Maçın başından sonuna kadar çok iyi olduklarını ifade eden Çayır, "Rakipten çok üstündük, her türlü senaryoya hazırdık. Baskıyla başladık. Rakip bu baskıya karşılık veremediğinden kanat oyuncularını, savunma dizilişini değiştirdi. Aynı oyuncularla rotasyonlar yaparak bizi bozmaya çalıştı. Biz yine de 1-0 öne geçtik. Bunun üzerine birçok gol pozisyonu bulduk. Maçı kaybettik, üzgünüz ama en azından bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz, bugün bu oyunun gururunu yaşattılar." dedi.
Hakem kararını eleştiren Çayır, "Bu işin standartını artık biz anlayamıyoruz. Maçtan maça göre mi değişiyor yoksa oynayan takıma göre mi bir standart belirleniyor? Buna anlam veremedik ama önemli değil. Burak hocamızın her zaman söylediği bir şey var, 'biz maçı kaybedebiliriz ama hiçbir zaman oyunu kaybetmeyeceğiz'. Bugün de oyunu kazandığımız bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor cephesi
Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Tekke, karşılaşmanın ardından basın toplantısında "Oyunun ilk bölümü çok olumsuz. İkinci bölümü özellikle ilk yarıya göre gayet iyi. Sonrasında rakibin bulduğu pozisyonlar var. Bitirmemiz gereken anlar var. Biraz geçiş oynamak zorunda kaldık. Ama bugün genel hatlarıyla istek ve arzu iyi. Girenler özellikle gayet iyi ama oyun olarak daha iyi oyun bekliyordum. Biraz altında kaldık ama kolay olmuyor. Gaziantep FK'yi tebrik ederim. Onlara da başarılar diliyorum. Kolay maç ligde yok ama bugün üç puan çok değerli bizim için. Bunu da kazandığımız için oyuncularımı tebrik ederim." değerlendirmelerinde bulundu.
Maçta basit top kayıpları yapıldığını dile getiren Tekke, "Konumlanmalarımızda rakibin durumuna göre gayet iyiyiz. Rakiplerimiz bize ön alanda baskı yapmakta fazlasıyla zorlanıyorlar ve bundan vazgeçmiyorlar. Maç maç gidiyoruz. Şu an yanılmıyorsam liderliğe 7 puan var ve bu kadroyla bu çocuklar bunu yapıyor. Zorlu oluyor, zorluk oluyor ve olacak. Kolay maç yok." diye konuştu.
Onana'nın maçta değerli kurtarışlar yaptığını ifade eden Tekke, "Maçta 3'lü oynamadık fakat konumlanmamız vardı. 3 stoperle oynadık. Kendi klasiğimize döndük. Biraz farklı oyuncular var ama döndük karşılığını da aldık." diyerek sözlerini tamamladı.