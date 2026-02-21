Dolar
Spor, Futbol

Göztepe, Beşiktaş deplasmanında "İstanbul performansına" güveniyor

Trendyol Süper Ligi'nde yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak Göztepe, bu sezon İstanbul takımlarına karşı çıktığı 5 dış saha maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan topladı.

21.02.2026
Göztepe, Beşiktaş deplasmanında "İstanbul performansına" güveniyor

İzmir

Süper Lig'de bu sezon 22 maçta 11 galibiyet ve 8 beraberlikle 41 puan toplayan Göztepe, 4. sırada yer alıyor.

Kalesinde gördüğü 12 golle ligin en az gol yiyen takımı ünvanını da elinde bulundurun İzmir temsilcisi, bu sezon biri sahasında olmak üzere sadece 3 kez mağlubiyet yaşadı.

Sahasında bu sezon tek mağlubiyetini 15. haftada Trabzonspor'a karşı alan Göztepe, 7 maçtır kaybetmiyor.

İstanbul deplasmanlarında sadece 1 maç kaybetti

Bu sezon İstanbul takımlarına karşı 5 deplasman maçına çıkan İzmir temsilcisi, 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 8 puan topladı.

3. haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanından 2-0 galip ayrılan Göztepe, 7. haftada ikas Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

Göztepe, 10. haftada Galatasaray'a 3-1 mağlup olurken, 12. haftada Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 3 puan çıkardı. 19. haftada da Fenerbahçe deplasmanından da 1-1 skorla döndü.

Beşiktaş'a kaybetmiyor

Son 2 sezonda Ziraat Türkiye Kupası dahil Beşiktaş ile 4 maçta karşılaşan Göztepe, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Geçen sezon 13. haftada konuk olduğu rakibini 4-2 mağlup eden Göztepe, 32. haftada sahasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda rakibini 3-1'lik skorla eleyen Göztepe, bu sezon Beşiktaş ile sahasında karşılaştığı maçı da 3-0 kazandı.

Yarın ligin 23. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, rakibine karşı yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

