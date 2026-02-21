Dolar
Spor, Basketbol

Beşiktaş'tan Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçının saatiyle ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile yapacağı final maçının saatinin değişmesi yönündeki talebin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından kabul edilmediğini duyurdu.

Emrah Oktay  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Beşiktaş'tan Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası final maçının saatiyle ilgili açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş GAİN'in Fenerbahçe Beko ile karşılaşacağı Türkiye Kupası final maçının 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı hatırlatılarak, "Kulübümüz tarafından maç saatine ilişkin değişiklik talebinde bulunulmuş ancak söz konusu talep, Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda olumsuz sonuçlanmıştır." denildi.

Bu arada Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında aynı gün ve saatte Tüpraş Stadı'nda Göztepe'yi konuk edecek.

