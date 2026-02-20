Dolar
43.84
Euro
51.63
Altın
5,023.75
ETH/USDT
1,938.90
BTC/USDT
66,992.00
BIST 100
13,875.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Emre Aşıkçı  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada

İstanbul

FIBA yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bundan önce açıklanan güç sıralamasındaki birinciliğine atıf yaparak "Zaten zirvedeydiler ve şimdi daha da iyi oldular." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk vatandaşlığına geçen Malachi Flynn'in Bahçeşehir Koleji'ndeki performansından övgüyle bahsedilen açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu için "Türkiye, Flynn'in takıma katkısına derhal ihtiyacı olacak, bu maç döneminde karşılaşacakları iki maçlık seriye bir bakın!" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi ilk 5'te sırasıyla Yunanistan, Almanya, Sırbistan ve İspanya takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramazanın ilk cumasında "Ramazan, Cami ve Hayat" temalı hutbe okundu
"Senede Bir Gün" kampanyası Türk savunma sanayisine güç katıyor
Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu
KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlattı
Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak

Hafta sonu yurt genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak

Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile TDV'den Gazze'ye günlük 20 bin kişilik iftar desteği

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
İzmir'de su baskınlarının yaşandığı Alsancak'ta otelciler altyapı sorunlarının çözülmesini istiyor

İzmir'de su baskınlarının yaşandığı Alsancak'ta otelciler altyapı sorunlarının çözülmesini istiyor
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri imzalandı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet