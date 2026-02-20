Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada

İstanbul
FIBA yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bundan önce açıklanan güç sıralamasındaki birinciliğine atıf yaparak "Zaten zirvedeydiler ve şimdi daha da iyi oldular." dedi.
Türk vatandaşlığına geçen Malachi Flynn'in Bahçeşehir Koleji'ndeki performansından övgüyle bahsedilen açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu için "Türkiye, Flynn'in takıma katkısına derhal ihtiyacı olacak, bu maç döneminde karşılaşacakları iki maçlık seriye bir bakın!" ifadelerine yer verildi.
Türkiye'yi ilk 5'te sırasıyla Yunanistan, Almanya, Sırbistan ve İspanya takip etti.