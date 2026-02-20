Dolar
Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu

Beykoz'da bulunan Elmalı Barajı'nın kıyısında biriken atıklar, çevreyi kirletti. Bölgeyi ziyaret edenlerin çevreye bıraktığı plastik şişe, kağıt, poşet ve ambalaj gibi atıklar dronla görüntülendi.

Adem Koç  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu Fotoğraf: Arif Murat Kayacan/AA

İstanbul

Fatih Mahallesi'nde etrafı ormanlarla çevrili barajın kıyısında, bölgeyi ziyaret edenlerin bıraktığı plastik şişe, kağıt, poşet ve ambalaj gibi atıklar birikti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Atıkların yanı sıra aynı yerde biriken yosunlar (alg) dikkat çekti.

Barajın kıyısındaki kirlilik, havadan dronla görüntülendi.

Kirlilik, vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

