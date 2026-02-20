Elmalı Barajı'nın kıyısındaki atıklar çevre kirliliğine neden oldu
Beykoz'da bulunan Elmalı Barajı'nın kıyısında biriken atıklar, çevreyi kirletti. Bölgeyi ziyaret edenlerin çevreye bıraktığı plastik şişe, kağıt, poşet ve ambalaj gibi atıklar dronla görüntülendi.
İstanbul
Fatih Mahallesi'nde etrafı ormanlarla çevrili barajın kıyısında, bölgeyi ziyaret edenlerin bıraktığı plastik şişe, kağıt, poşet ve ambalaj gibi atıklar birikti.
Atıkların yanı sıra aynı yerde biriken yosunlar (alg) dikkat çekti.
Barajın kıyısındaki kirlilik, havadan dronla görüntülendi.
