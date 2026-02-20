Dolar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde “İlk Evim İlk İftarım” programında konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay’da düzenlenen iftar programında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

PFDK'den 3 Süper Lig takımına para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

Emrah Oktay  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
PFDK'den 3 Süper Lig takımına para cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamaya göre Disiplin Kurulu, farklı ihlallerden dolayı Beşiktaş'a 880 bin, Trabzonspor'a 440 bin, Gaziantep FK'ye 63 bin lira para cezası kesti.

Kurul, Gaziantep FK antrenörlerinden Anıl Demirci'ye 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin, Zecorner Kayserispor antrenörü Muhammed Türkmen'e ise 40 bin lira para cezasına hükmetti.

PFDK; Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bir sonraki maç için bloke etti.

Disiplin Kurulu, Trendyol 1. Lig'den ise Amed Spotif Faaliyetler'e 634 bin, Arca Çorum FK'ye 190 bin lira, Atko Grup Pendikspor'a 31 bin 500, Bandırmasporlu futbolcu Amidou Badji'ye 1 maçtan men ve 13 bin 500 lira para cezası verdi.

