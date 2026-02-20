Dolar
Beşiktaş GAİN oyuncusu Sertaç Şanlı, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes ile oynanan maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunuyor.
Spor, Basketbol

Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 yenerek Erkekler Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçta Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 yenerek finale yükseldi.

Metin Arslancan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 yenerek Erkekler Türkiye Kupası'nda finale yükseldi Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Beko-Türk Telekom müsabakasının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.

Morgan'ın üç sayılık basketleriyle maça başlayan Beşiktaş GAİN, 2. dakikayı 6-2 üstün geçti. Anadolu Efes'in pota altından ürettiği basketlere dış atışlarla karşılık vermeyi sürdüren siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı.

Savunma sertliğini ikinci periyotta artıran Beşiktaş, pota altından skor üretti. Sertaç Şanlı ile peş peşe sayılar kaydeden siyah-beyazlılar, 16. dakikayı 39-31 önde bitirdi. Anadolu Efes, Beşiktaş'a savunmada karşılık vermekte zorlanırken siyah-beyazlılar, Dotson ve Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketleriyle hücumda temposunu artırdı. Beşiktaş, savunmada hiçbir varlık gösteremeyen rakibi karşısında soyunma odasına 14 sayılık avantajla 53-39 üstün girdi.

Anadolu Efes, üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle, 24. dakikada önce farkı 5 sayıya düşürdü: 58-53. Beşiktaş, rakibini bu çeyrekte savunmada durduramadı. Hücumda temposunu artıran lacivert-beyazlılar, Ercan Osmani'nin pota altından attığı basketle 27. dakikada öne geçti: 62-63. Bu periyotta kalan sürede skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken Beşiktaş, çekişmeli geçen üçüncü çeyreği Sertaç Şanlı'nın son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle 71-69 önde kapattı.

Son çeyrek başabaş bir oyuna sahne oldu. Periyodun ilk bölümü, Anadolu Efes üstünlüğüyle geçilirken Beşiktaş, 36. dakikada eşitliği yakaladı: 78-78. Bu çeyrekte de skor üstünlüğü sık sık el değiştirirken son bölümde Mathews ve Sertaç Şanlı ile kritik üç sayılık basketler üreten siyah-beyazlılar, maçı 91-82 kazanarak finale çıktı.

Beşiktaş, bu galibiyetle geçen sezonun ardından üst üste ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.

