Fenerbahçe Beko oyuncusu Talen Horton-Tucker, Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalinde Türk Telekom ile oynanan maçın ardından Sinan Erdem Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 86-78 yenerek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ikinci maçta Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 86-78 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Metin Arslancan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Fenerbahçe Beko, Türk Telekom’u 86-78 yenerek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Sarı-lacivertli takım, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN ile üst üste ikinci kez şampiyonluk maçına çıkacak.

Karşılaşmanın ilk 2 dakikasında takımlar skor üretemedi. Maçtaki ilk sayılar, Türk Telekom'da Simonovic'ten geldi. Daha sonra Fenerbahçe Beko'da Jantunen'in basketlerine karşılık veren Ankara temsilcisi, birinci periyodu 20-11 önde kapattı.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte toparlandı. Oyunun iki yönünde ritmini bulan sarı-lacivertliler, 15. dakikada eşitliği sağladı: 26-26. Boyalı alandan peş peşe sayılar kaydeden Türk Telekom, devreye 42-34 üstün girdi.

Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı üç sayılık basketlerle başladı. Türk Telekom'da Doğuş Özdemiroğlu ve Simonovic'in sayılarına Tarık Biberovic, Baldwin ve Horton-Tucker ile yanıt veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikada skora dengeyi getirdi: 47-47. Kısa oyuncularıyla basketler bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, 28. dakikayı 58-51 üstün geçerken son periyoda da 60-56 önde gitti.

Dördüncü çeyrekte Türk Telekom, dış atışlar ve pota altından skor üretirken Fenerbahçe Beko ise Horton-Tucker'ın kazandırdığı sayılarla etkili oldu. Sarı-lacivertli ekip, 37. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 76-66. Kalan sürede skor avantajını koruyan Fenerbahçe, maçı da 86-78 kazandı.

Sarı-lacivertli takımda Horton-Tucker 29, Baldwin 17 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Türk Telekom'da ise Smith'in 12, Simonovic ve Allman'ın 11'er sayısı kazanmaya yetmedi.

Fenerbahçe Beko, 22 Şubat Pazar günü finalde Beşiktaş GAİN ile karşılaşacak.

Sarunas Jasikevicius: "Kupayı kazanmak için bir şansımız var. Ancak bugün oynadığımız basketbol yeterli olmaz"

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, bugün sergiledikleri performansın finalde yeterli olmayacağını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Litvanyalı başantrenör ile sarı-lacivertli basketbolcu Talen Horton-Tucker, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bugün en iyi oyunlarını sahaya yansıtamadıklarını belirten Jasikevicius, "En iyi halimizle sahada değildik. Fizik kalitemiz ve mücadelemiz final için yeterli değil. Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes maçı daha yüksek kalitede geçti. Finaldeyiz, kupayı kazanmak için bir şansımız var. Ancak bugün oynadığımız basketbol yeterli olmaz." diye konuştu.

ABD'li oyun kurucu Horton-Tucker ise başantrenör Sarunas Jasikevicius'un oyun planını iyi uyguladıklarını vurgulayarak, "Kazandığımız için mutluyuz ama önümüzde zor bir maç var. Bunun için hazırlanmalıyız. Takımın kazanması için elimden geleni yapmaya çalıştım. Hocamız beni bunun için çok motive etti. Bundan dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.

Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Saylak ailesi ile iftar yaptı
Emine Erdoğan'dan iftar sofrasına konuk oldukları Kayacık ailesine teşekkür paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Kayacık ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti
Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 yenerek Erkekler Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

Türkiye, FIBA'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sırada

