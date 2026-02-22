Kayserispor 3 puanı tek golle aldı

Kayseri
5. dakikada Dorukhan Toköz'ün sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Onugkha'nın kafa vuruşunda, kaleci Julian kapadığı köşeye gelen topu kontrol etti.
15. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Saric'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Van de Streek'in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
21. dakikada Kayserispor'da Brenet'in sağ kanattan ortasında, penaltı noktası üzerinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci Yarı
61. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Storm'un uzak köşeye gönderdiği şutta, kaleci Bilal Bayazıt uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
67. dakikada Kayserispor penaltı kaçırdı. Sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Makarov, Paal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Benes, meşin yuvarlağı dışarı attı.
73. dakikada Makarov'un sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, savunmanın arkasına sarkan Chalov'un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.
89. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Benes'in kullandığı kornerde kaleciyi geçen topu iyi takip eden Talha Sarıarslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.
Karşılaşma Zecorner Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Açıkalın: Belki de bu yıl, ligin en önemli puanını aldık
Zecorner Kayserispor'da kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Zor bir maç olacağını önceden tahmin ettiklerini belirten Açıkalın, şöyle konuştu:
"Zor geçti ama oyuncularımızın verdiği mücadele, ortaya koymuş olduğu karakter sonucu 3 puanı buradan alarak ayrılıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir 3 puan. Belki de bu yıl, ligin en önemli puanını aldık. Tabii stresli, gergin olan bir süreç, taraftarlarımızı da kamuoyunu da anlıyorum ama bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bugün bu 3 puanı alarak inşallah daha güzel, daha verimli oyun oynadığımızı da gösterebildik. O yüzden içeride oyuncularımızı da tebrik ettik. Seyircimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta da Gençlerbirliği maçı var. Takımımız oradan da 3 puan alarak şehrimize dönecektir."
Açıkalın, başarı için Kayserispor'a tüm şehrin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.
Kayserispor'un hafta sonu gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kuruluna değinen Açıkalın, şunları kaydetti:
"Göztepe maçı öncesi oyuncularımızdan birkaçı gelmiş ve 'bu duruma üzülüyoruz' demişlerdi. Ben o sözü oyuncularımıza da söylerken, 'İster istemez başarısızlık var. Burada benim de payım var.' diyerek, o yüzden gitmem gerekli olduğunu düşünerek böyle bir kongre kararı aldığımı söyledim. Onlar da ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Bu sadece benim adayım veya değilim dememle olan bir şey değil çünkü ben buraya adayım diyerek de gelmedim veya aday değilim diye de. Gelmem gerekiyordu, geldim. Dolayısıyla bu tamamen benim inisiyatifimde veya benim kararımda olan bir şey değil. Ben başkan olurum veya olmam bu çok önemli değil, bu şehir için, bu takım için elimden geleni her zaman yapmaya burada sizin huzurunuzda da taahhüt ediyorum arkadaşlar."
Başkan Açıkalın, yeni hoca konusunu da hafta içi değerlendireceklerini sözlerine ekledi.
Türkmen: Güzel bir galibiyet aldık buna çok ihtiyacımız vardı
Zecorner Kayserispor'un teknik sorumlusu Muhammed Türkmen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, en son 2025 Kasım ayında Kasımpaşa karşısında aldıkları galibiyetin ardından aylar sonra iç saha ilk kez 3 puana bu maçta ulaştıklarını hatırlattı.
Zor bir maça çıktıklarını ve karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyuna hakim olmak istediklerini anlatan Türkmen, "İlk 30 dakika iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Tabii bazı istediğimiz şeyleri yapamadık. Ancak içerisinde bulunduğumuz durumun psikolojik yansımasını da sahada gördük." dedi.
İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladıklarını ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:
"İkinci yarıya 2 oyuncu değişikliği ile başladık. Makarov'un bir sakatlığı vardı. sakatlıktan döndüğü için ikinci 45 dakikada rakibin yorulduğu anda onu oyuna almak istedik. Çok etkili oldu, iyi oynadı, penaltı aldı. Penaltı kaçtı maalesef. sonrasında oyuncular beklenen tepkiyi gösterdi. Biz de risk aldık. Genç Talha'yı oyuna aldık. Güzel bir galibiyet aldık buna çok ihtiyacımız vardı. En azından ligin üst sıralarına tırmana konusunda bir ivmelenme yakaladık."
Gazetecilerin "Teknik direktör olarak devam edecek misiniz?" sorusuna da Türkmen, "Teknik direktörümüzün sözleşmesinin feshi ile ilgili bir sorun yaşamıştık. Yönetimimizde bu sorumluluğu benim almamı istediler. Bende bundan kaçmadım. Çünkü benim antrenörlük lisansım da var. Göztepe maçından sonra teknik direktör arayışımız devam etti. Onla ilgili adımlar atıldı. Ancak olumlu sonuçlanmadı. Zannediyorum ki Kayserispor yeni bir hocayla yola devam edecek."
Uğurlu: Oyunun kırılma anlarında kaçırdığımız net pozisyonlar var
Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin en zor maçlarından birini oynadıklarını söyledi.
Kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini dile getiren Uğurlu, 1 puanın bile kendileri için iyi sayılacağını ancak bunu almayı başaramadıklarını belirtti.
Galibiyet için geldiklerini ifade eden Uğurlu, "Son dakikalarda, oyunun kırılma anlarında kaçırdığımız net pozisyonlar var. İşte orada biraz kalite gerekiyor, biraz daha o bitiricilik gerekiyor. Lig çok uzun, 11 maçımız daha var. Böyle maçları kaybediyorsan o zaman daha zor maçları kazanmak zorundasın. Bizim o gücümüz var. Mücadele gücümüz de var." diye konuştu.
Sakatlıkların bahane olmaması gerektiğini vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:
"Ne olursa olsun, her dakikasında bırakmadan, sonuna kadar konsantre olarak bu maçı bitirmemiz gerekiyordu. Duran toptan yediğimiz bir golle maalesef maçı kaybettik. Daha sonraki maçlarda bunu telafi edecek gücümüz, inancımız da var. En kısa sürede, ilk maçtan itibaren bunu kesinlikle telafi etmemiz gerekiyor."