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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'de 14 kadın yönetici görev yapıyor

Trendyol Süper Lig'de kadın yönetici sayısı eski dönemlere göre artmaya devam ediyor.

Şenay Ceylan  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Trendyol Süper Lig'de 14 kadın yönetici görev yapıyor

İstanbul

Ligde yer alan 20 takımın 7'sinde 14 üst düzey kadın yönetici görev yapıyor. En fazla kadın yönetici, üçer kişi ile Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'nde bulunuyor.

Fenerbahçe'de Simla Türker Bayazıt, Esin Güral Argat, Selma Altay Rodopman yönetim kurulunda yer alan isimler oldu.

Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü'nde ise Zeynep Karamancı başkan vekili olarak Türk futboluna hizmet ederken, Gülsen Yılmaz ile Berna Erbilgin Gündoğdu da yönetim kurulu üyeleri olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray Kulübünde Cansu Ak Yılmaz ve Tanur Lara Yılmaz yönetim kurulu görevlerini yürütüyor. Beşiktaş'ta ise genel sekreter Mehtap Ferah aynı zamanda sponsorluk ve pazarlama, insan kaynakları ve idari işler görevlerini yürütüyor.

Samsunspor ile Adana Demirspor'da ikişer 2, Antalyaspor'da ise bir kadın yönetici yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'deki kadın yöneticiler şunlar:

Fenerbahçe:

Simla Türker Bayazıt

Esin Güral Argat

Selma Altay Rodopman

Galatasaray:

Cansu Ak Yılmaz

Tanur Lara Yılmaz

Beşiktaş:

Mehtap Ferah

Antalyaspor:

Avukat Abide Gülel

MKE Ankaragücü:

Zeynep Karamancı (başkan vekili)

Gülsen Yılmaz

Berna Erbilgin Gündoğdu

Samsunspor:

Arzu Uslu (başkan vekili)

İlknur Damla Beytekin

Adana Demirspor:

Fatma Esra Özülkü

Manolya Gençoğlu

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