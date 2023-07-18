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Spor, Futbol

Sivasspor dernek statüsünden çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un dernek statüsünün spor kulübü olarak değiştirildiği bildirildi.

Serhat Zafer  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Sivasspor dernek statüsünden çıktı

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nda yapılan değişiklikle spor kulüplerinin dernek statüsünden çıkartılıp spor kulübü olarak faaliyetlerine devam edeceği yönünde alınan karar anımsatıldı.

Kırmızı-beyazlı ekibin 17 Haziran'da olağan genel kurul yaptığı aktarılan açıklamada, tüzük değişikliği ile Sivasspor Kulübü Derneği olan statüsünün spor kulübü olarak değiştirildiği ifade edildi.

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