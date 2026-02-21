Galatasaray zirve yarışında "yara" aldı

Konya
8. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.
28. dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu, auta gitti.
29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.
36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.
İkinci yarı
49. dakikada Leroy Sane'nin attığı gol, hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.
55. dakikada Deniz Türüç'ün kullanıldığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.
60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Andzouana'nın pasında, Muleka'nın dokunduğu meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.
73. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
75. dakikada Konyaspor öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kafayla topa dokunan Uğurcan Yazğılı'nın pasında Adil Demirbağ, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
81. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisine giren Bardhi'nin pasında topla buluşan Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-0 galibiyetiyle sona erdi.
Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi bitti
Galatasaray, Süper Lig'de 10 maç sonra mağlup oldu.
Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 kaybederek yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki 10 müsabakada 8 kez kazandı. "Cimbom" bu süreçte 2 de beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu dönemde Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u mağlup ederken Fenerbahçe ve Gaziantep FK ile berabere kaldı.
Konyaspor'a 2-0 kaybederek ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdüremeyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ikinci mağlubiyetini aldı.
Buruk, meslektaşı Palut'a ilk kez kaybetti
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında ilk mağlubiyetini yaşadı.
Buruk, bu müsabakaya kadar Başakşehir'in başında 2, Galatasaray ile 7. kez İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'a rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile Palut'un Göztepe'sine karşı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ise İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'a 2. kez rakip olurken Çaykur Rizespor ile 5 kez karşılaştı.
Bu maça kadar İlhan Palut'a karşı yenilgi görmeyen Okan Buruk, rakip teknik adam karşısında ilk kez kaybetti.
Galatasaray, Konya temsilcisine 5 maç sonra yenildi
Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor'a 5 maçın ardından mağlup oldu.
Yeşil-beyazlılara karşı son puan kaybını 2022-23 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 2-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.
Konya'daki son 6 maçın 4'ünü ev sahibi ekip kazandı
TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.
Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-21, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu.
Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini (6) iç sahada yaşayan yeşil-beyazlılar, bunlardan 4'ünü son 6 sezonda elde etti.
Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 2. kez 2 farklı yenildi
Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk'un göreve başladığı 2022'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını 2 farklı kaybetti.
Galatasaray, Konyaspor mücadelesiyle Buruk yönetimindeki 132. Süper Lig maçına çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 9. yenilgisini yaşayan sarı-kırmızılılar, ikinci kez 2 farklı mağlup oldu.
"Cimbom" daha önce 2 farklı mağlubiyetini BUruk idaresinde 2022-23 sezonunun 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a karşı 3-1'lik skorla yaşadı.
Sallai, sol kanat oynadı
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sol kanatta görev yaptı.
Geçen sezonun son bölümü ve bu sezonun genelinde sağ bekte görev yapan Sallai, Konyaspor karşılaşmasında hücum hattının solunda mücadele etti.
Tecrübeli futbolcu, ikinci yarı öncesinde Mauro Icardi'nin oyundan alınmasıyla santrfora geçti. Sallai'ye 10 numara ve sağ kanat posizyonlarında da görev verildi.
Okan Buruk'tan devre arasında müdahale
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaparak takımına müdahale etti.
Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yendikleri maçın ilk 11'inde 6 değişikliğe giden Buruk, devre arasına 0-0 eşitlikle girilince ikinci yarıya üç değişiklikle başladı.
Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'yı oyundan çıkaran Buruk, yerlerine Noa Lang, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'yı aldı.
Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü
Sarı-kırmızılı takımın 49. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.
Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan Galatasaray, 49. dakikada Leroy Sane'nin ayağından golü buldu. Pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan, orta noktayı gösterdi.
VAR'daki Davut Dakul Çelik'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, ofsayttaki Sacha Boey'in gol sırasında rakibinin geçişini engellediği için kararını değiştirdi.
Okan Buruk: "Rahat kazanmaya götürebilecek bir gol, iki hakem hatasıyla iptal oldu"
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, rakibin galibiyeti hak ettiğini belirterek "Ama çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz belki maçı kazanacağımız, rahat kazanmaya götürebilecek bir gol, iki hakem hatasıyla iptal oldu." dedi.
Buruk, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Konyaspor'u aldığı galibiyet için kutlayarak sözlerine başlayan Buruk, ilk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini söyledi.
Buruk, ikinci yarıya iyi başladıklarını vurgulayarak "Attığımız gole kadar bence oyunumuz iyiydi. Bence temiz bir gol bugün iptal edildi. Hem VAR hakeminin tavsiyesi, hem Atilla Hoca'nın seyretmesiyle, görüşüme göre çok temiz bir gol, hakemler tarafından iptal edildi. Bu mağlubiyetin nedeni bu gol değil tabii ki. Yani golü de vermeseler, daha farklı şeyler de yapsalar ne olursa olsun Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı." diye konuştu.
Kornerden yedikleri golden sonra yeşil beyazlıların coşkulu oyununa dikkati çeken Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Ama çok kritik bir dakikada öne geçtiğimiz belki maçı kazanacağımız, rahat kazanmaya götürebilecek bir gol, iki hakem hatasıyla iptal oldu. Federasyon başkanımızın 'bu tür hataları asla affetmeyeceğim' diye sözleri var. Bu maçtaki verilmeyen gol için belki 1990 yılında olsaydı bu gol, ofsayt nedeniyle iptal edilebilirdi ama şu an ilk 2026'dayız. 2026 yılında böyle bir pozisyonda gol iptali gerçekten sadece Türkiye'de olabilecek bir şeydir diye düşünüyorum. Yeni bir şeye daha imza attık. Burada da hakemlerimizi tebrik etmek istiyorum."
"Değişiklikler de istediğimiz sonucu vermedi"
Bir gazetecinin devre arasında yapılan değişikliklere ilişkin sorusu üzerine Buruk, Mauro Icardi'nin sırtında tutulma olduğunu, kendini iyi hissettiğini söyleyince de ilk 11'de başlattığını dile getirdi.
Golcü oyuncunun maça iğneyle çıktığını anlatan Buruk, şunları kaydetti:
"Belki biraz daha oyun içerisinde kalabilirdi. O yüzde 100 olmadığını gördüğümüz için oyundan çıkardık. İkinci yarı hücumda az üretmemiz, yani giren oyuncuların da tam olarak yüzde 100 katkı verememesi.... Biraz da hücumu çok düşünmedik. Topa sahip olmayı, garanti pasları, geriden pasları, herkesin geriden gelip almak istediği pasları kullandık. Zaten çok kötü bir zemin var. Bu zemin üzerinde pas yapmak bütün oyuncuları için çok zor. Herkes kayıyor, düşüyor. Top çok sekerek geliyor. Yani bunun iki takım için de bu pasları yapmak zordu. O yüzden özellikle savunma arkası koşuları biraz daha düşünebilirdik. Zaten bunu yaptığımız bir pozisyonda gol attık, sayılmayan golde. İkinci yarı daha az ürettik. Değişiklikler de istediğimiz sonucu vermedi."
Palut: Her şeyden önce 3 puan çok önemli
TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının karşılaşmada iyi mücadele verdiğini söyledi.
Kendi oyunlarını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Palut, maçta oyuncularıyla konuştukları plana sadık kaldıklarını dile getirdi.
Palut, istekli ve arzulu oyunu, maçın geneline yaymaya çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:
"İlk yarı savunma kısmını iyi yaparken ofansta istediğimiz etkinlik yoktu. İkinci yarı daha geniş alanlar oluşmaya başladı ve Galatasaray'ı dengesiz yakaladığımız anlar oldu. Ofsayt pozisyonu bir kırılma anıydı. Çünkü çok önemli bir taktik disiplinle oynuyorsunuz. Oradaki bir kırılma da planlarınızı değiştirmek zorunda kalacaksınız. VAR'dan geri döndü ve çok güzel dakikalarda güzel goller bulduk. Her şeyden önce 3 puan çok önemli. Güçlü bir rakibi yenmek eğer özgüven getirecekse ayaklarımızı yere daha sağlam bastıracaksa önemli. Bunun kutlamasını sürdürüp rahatlama devresine gireceksek de buna çok dikkat etmemiz gerekir."
Palut, taraftar desteğine de teşekkür ederek ligde kalan 11 maçta da aynı desteğe ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.
Hakem kararlarına ilişkin soruya ise Palut, "İleriye doğru yönlendirmemiz gereken bir özgüven gelmiştir. Zaten puana baktığımız zaman rahatlayacak ve bunu kutlayacak bir durumumuz yok. Puan manasında tabiri caizse başımız belada. Üstüne devam etmemiz lazım. Oyuncularımın performansından bu yönden memnunum. Ötekisi yani Okan hocanın görüşleridir. Galatasaray'ın VAR'dan dönen pozisyonunu seyretmedim bu arada." yanıtını verdi.
Adil Demirbağ: "Galatasaray değil Real Madrid olsaydı aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık"
TÜMOSAN Konyaspor'da futbolcu Adil Demirbağ, verdikleri "reaksiyonun" çok önemli olduğunu söyledi.
Müsabakada 1 gol atan Demirbağ, maçın ardından MEDAŞ Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu olduklarını ifade eden Demirbağ, "Taraftarımızı hep üzüntüyle evlerine gönderiyorduk. İnşallah bu bizim için başlangıç olur. Bundan sonra da iç sahada ve dış sahada televizyon başında taraftarımızı mutlu edeceğiz." dedi.
Demirbağ, Konyaspor'u hak ettiği en üst seviyeye getireceklerine inandıklarını anlattı.
Bugün maç yemeğinde arkadaşlarına gol atacağını söylediğini aktaran Demirbağ, "Kazanacağımızı hissettim. Biz hafta içi artık bir yerden başlamamız gerektiğini düşünüyorduk. Galatasaray değil Real Madrid olsaydı aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık. Verdiğimiz reaksiyon çok önemliydi." ifadelerini kullandı.
Yeşil-beyazlı futbolculardan Deniz Türüç ise "Bundan sonra her maç bizim için yeni bir meydan okuma olacak." diye konuştu.
İyi maç çıkardıklarını dile getiren Türüç, şunları söyledi:
"Taraftara ne kadar teşekkür etsek az, bize çok iyi bir enerji verdiler. Bu bir başlangıç, Başkşehir maçında da galibiyet için sahada olacağız. Her maç taraftara ihtiyacımız var. İyi günde de kötü günde de onlara ihtiyaç duyuyoruz. İlhan hocamız bizim için bir efsane, onun samimiyeti, insanlığı her şeyi anlatıyor iyi ki bizimle. Bundan sonra her maç bizim için yeni bir meydan okuma olacak."
Galatasaray'dan hakem tepkisi
Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 2-0 kaybettikleri TÜMOSAN Konyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi'ne (VAR) tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 49. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole değinilerek "TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır." denildi.
VAR'da görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında idari süreç işletmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunulan açıklamada, "Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonunu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacağı iddiasında bulunulan açıklama, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadeleriyle sona erdi.