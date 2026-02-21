RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Antalya
14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta, Harit, sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Selke'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
25. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gerçekleştirdiği atakta Hwang, ceza sahası içerisinde Güven Yalçın'ı topla buluşturdu. Güven Yalçın'ın vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta çıktı.
44. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Feyzullayev ceza sahası içerinde Ümit Akdağ tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Shomurodov, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-0
45+4. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj, yerden ceza sahası içerisine gönderdi topla buluşan Güven Yalçın'ın kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Ömer Ali Şahiner'e çarparak direğin yanından az farkla kornere gitti.
Karşılaşmasının ilk yarısı, Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
56. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Mounie'nin ceza sahası içerisine ortaladığı topa Meschack röveşata vurdu. Opoku'ya çarpan topu kaleci Muhammed Şengezer kontrol etti.
64. dakikada Başakşehir'de Da Costa, Makouta'dan kaptığı topla ceza sahası içerisine girdi. Da Costa'nın şutu, az farkla direğin yanından auta çıktı.
67. dakikada Alanyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Ruan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı top savunmadan sekerek, sağ çaprazda bulunan Hadergjonaj'a geldi. Bu futbolcunun volesinde top ağlarla buluştu: 1-2
Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Nuri Şahin: "Bizim için çok çok değerli 3 puan aldık"
RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim için reaksiyon maçıydı. Takımın ilk yarıdaki oyunundan çok çok memnunum. İkinci yarı ne yazık ki 3'ü bulamadık. Alanya'yı çok güzel bir golle de oyuna ortak ettik." dedi.
Takımının geliştiğini maçın son 20-25 dakikasında gördüğünü aktaran Şahin, "Kalemizi koruduk, çok fazla pozisyon vermedik. Bizim için çok çok değerli 3 puan aldık. Gayet memnunum. Yolumuza devam ediyoruz. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.
