İsrail Meclisi, 7 Ekim'e karıştığı öne sürülen Filistinlilere idam cezasını oylayacak

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail'de 7 Ekim'e karıştığı iddia edilen Filistinlilerin yargılanması için özel bir yasal çerçeve oluşturulacak.

Daha önce ilk oylamadan geçen, Aksa Tufanı Operasyonu'na karıştığı iddia edilen Filistinlilerin kamuya açık yargılanması ve idam cezası verilebilmesinin önünü açan yasa tasarısı, iki ve üçüncü oylamalar için İsrail Meclisi'ne getirilecek.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi'nden Simcha Rothman ve Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi'nden Yulia Malinovsky tarafından sunulan tasarı, İsrail'de hem iktidar hem de muhalefet tarafından destekleniyor.

Tasarıya destek veren Adalet Bakanı Yariv Levin, yasa tasarısının Filistinlilere yönelik idam cezası konusunda tam yetki verdiğini belirterek uygulanması için "bir çalışma grubunun derhal kurulması" talimatı verdiğini açıkladı.

Tasarıya göre, Aksa Tufanı Operasyonu'na karıştığı iddia edilen Filistinlilerin davaları, normal ceza davalarından farklı olacak şekilde özel bir askeri mahkemeye sevk edilecek.

Filistinlilere karşı ayrımcılığın öne çıktığı özel bir yasal çerçeve olarak tasarı, mahkemenin bazı olağan delil ve usul kurallarını değiştirmesine izin verecek.

Duruşmaların önemli anları kayıt altına alınarak görüntüler özel bir internet sitesi üzerinden yayımlanacak, video ile ses kayıtları devlet arşivlerinde saklanacak.

The Jerusalem Post, İsrail Meclisi, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylasa da, bu yasanın geriye dönük uygulanamayacak olması nedeniyle, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'na katılan Filistinlilere idam cezası verilebilmesinin önünü açmak için ayrı bir yasa tasarısı hazırlandığını kaydetti.

⁠The Times of Israel gazetesi ise, 7 Ekim 2023'teki olayları katıldığı iddia edilen 300 Filistinlinin alıkonulduğunu ve İsrail'deki çeşitli gözaltı merkezlerinde tutulduklarını aktardı.

Yasa uyarınca, mahkemenin Filistinlileri, "İsrail'in 1950 tarihli Soykırımı Önleme Yasası'nın hükümleri kapsamında soykırım, İsrail'in egemenliğine zarar verme, savaşa neden olma, savaş sırasında düşmana yardım etme ve İsrail'in 2016 tarihli terörle mücadele yasası kapsamındaki terör suçları dahil olmak üzere tüm ilgili suçlarla yargılayabileceği" kaydedilen haberde, soykırım suçlamasıyla mahkum olanların idam cezasına çarptırılabileceği vurgulandı.

İsrail Meclisi, mart ayında İran'a saldırıların gölgesinde, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, insan hakları ve hukuk örgütü "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.