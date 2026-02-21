Dolar
logo
Spor, Futbol

Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi.

Can Öcal, Salih Ulaş Şahan  | 21.02.2026 - Güncelleme : 21.02.2026
Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul/Ankara

Trendyol Süper Lig'in 23’üncü haftasında ikas Eyüpspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. 

İlk yarı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

4. dakikada sol kanattaki Umut Meraş'ın yaptığı ortada, arka direkte Torres'in vuruşunda Gençlerbirliği savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı gerisinde önünde bulan Taşkın İlter'in vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kurtardı.

39. dakikada Metehan Mimaroğlu'unun pasında topla buluşan Göktan Gürpüz'ün ceza yayı sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, kaleci Jankat Yılmaz'ın müdahalesinin ardından üst direğe çarpıp kornere gitti.

45+2. dakikada Torres'in sağ kanatta ortasında altıpas çizgisi önündeki Taşkın İlter'in kafa vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Talha Ülvan'nın ceza yayından çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

61. dakikada Traore'nin pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz, meşin yuvarlağı kurtardı.

75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Rotariu'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Raux Yao'nun vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kornere attı.

80. dakikada Tongya'nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

90+1. dakikada Eyüpspor 1-0 öne geçti. Radu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta topu ağlara gönderdi.

Eyüpspor, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de karşılaşmayı statta izledi.

Gençlerbirliği deplasmanda 3 puana hasret

Ligin 23. haftasında ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan başkent ekibi, bu sezon dış sahadaki tek galibiyetini 18 Ekim 2025'te Beşiktaş karşısında aldı. Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, diğer deplasman maçlarından puansız ayrıldı.

Bu sezon iç sahada oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan Gençlerbirliği, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi. Başkent temsilcisi, dış sahada oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 5 puanda kaldı.

Kırmızı-siyahlılar, topladığı 5 puanla Fatih Karagümrük'ten sonra ligde dış sahada en kötü performans sergileyen takım konumunda yer alıyor.

Öte yandan başkent ekibinin yeni teknik direktörü Levent Şahin ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Bakan Gürlek'ten toplu taşıma aracında yolcuyu tehdit eden kadın hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Güler: Artık hem ülkemiz hem de bölgemiz için yeni ve tarihi bir sayfa açılmıştır
Ankara'da yasa dışı bahis soruşturmasında 22 şüpheli tutuklandı
Hafik Lota Gölü'nde doluluk oranı kar sularıyla son yılların en yüksek seviyesine ulaştı
Orta Karadeniz için fırtına uyarısı
