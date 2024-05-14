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Spor, Futbol

Polonya-Türkiye futbol maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarının son maçında 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile oynayacağı karşılaşmanın misafir tribünü öncelikli bilet satışları başladı.

Dilek Erol  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Polonya-Türkiye futbol maçının öncelikli bilet satışı başladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak mücadelenin bilet satışından Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri öncelikli olarak yararlanabilecek.

Satışlar bir gün sürecek ve son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler bilet alabilecek.

Polonya maçının genel bilet satışları ise 15 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak.

Biletler, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından ad, soyad, TC Kimlik-Pasaport no ve iletişim bilgileri ile temin edilebilecek.

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