TFF, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını duyurdu.

Ceren Aydınonat  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
TFF, Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı

İstanbul
Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak ay-yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
