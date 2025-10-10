Futbolda haftanın programı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
15.30 Aliağa Futbol-Yeni Malatyaspor (Aliağa Atatürk)
12 Ekim Pazar:
14.00 Somaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Soma Atatürk)
14.00 Mardin 1969 Spor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Kızıltepe İlçe)
14.30 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Merkez Spor Kompleksi)
15.00 Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mesin İdmanyurdu (TCDD Ankara Demirspor )
15.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Muşspor (Dağılgan)
16.00 Güzide Gebzespor-Isbaş Isparta 32 Spor (Aleattin Kurt)
19.00 Bursaspor-Menemen FK (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
19.00 Fethiyespor-Adanaspor (Fethiye İlçe)
Beyaz Grup:
Yarın:
16.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Batman Petrolspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
12 Ekim Pazar:
14.00 Merkür Jet Erbaaspor-Sinacan Belediyesi Ankaraspor (Erbaa İlçe)
15.00 İskendersunpor-Muğlaspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Adana 01 FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Ali Hoşfikirer)
15.30 Kepezspor-Bucaspor 1928 (Kepez Hasan Doğan)
15.30 Sultan Su İnegölspor-Beykoz Anadoluspor (İnegöl İlçe)
19.00 Seza Çimento Elazığspor-Karaman FK (Elazığ)
19.00 MKE Ankaragücü-Karacabey Belediyespor (Eryaman)
19.00 Anagold 24Erzincanspor-GMG Kastamonuspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
Nesine 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
15.00 Polatlı 1926 Spor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Polatlı İlçe)
15.00 Etimesgutspor-İnkılap Futbol (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 Kestel Çilekspor-Çorluspor 1947 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
12 Ekim Pazar:
15.30 Bursa Nilüfer Futbol-Galataspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
15.30 Silivrispor-İnegöl Kafkasspor (Silivri Müjdat Gürsu)
15.30 Yalova FK 77-Edirnespor (Yalova Atatürk)
15.30 Küçükçekmece Sinopspor-Astor Enerji Çankayaspor (İBB 100. Yıl)
16.00 Bulvarspor-Bursa Yıldırımspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
2. Grup:
Yarın:
13.30 Ağrı 1970 Spor-Diyarbekirspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Kilis 1984-12 Bingölspor (7 Aralık)
15.00 Suvermez Kapadokyaspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
12 Ekim Pazar:
14.30 Mdgrup Osmaniyespor-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
14.30 Malatya Yeşilyurt SK-Erciyes 38 Futbol (Yeni Malatya)
14.30 Karaköprü Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Faruk Çelik)
15.00 Silifke Belediyespor-Niğde Belediyespor (Silifke Şehir)
15.00 Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Başpınar)
3. Grup:
Yarın:
14.00 Artvin Hopaspor-Pazarspor (Arhavi İlçe)
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Fatsa Belediyespor (Kırşehir Ahi)
15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Giresunspor (Şehir Vefa Karakurdu)
12 Ekim Pazar:
14.00 Sebat Gençlikspor-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Amasyaspor-Karabük İdmanyurdu (12 Haziran)
14.30 Çayelispor-TCH Group Zonguldakspor (Çayeli İlçe)
14.30 1926 Bulancakspor-Düzce Cam Düzcespor (Bulancak İlçe)
19.00 Orduspor 1967-Tokat Belediyespor (Yeni Ordu)
4. Grup:
Yarın:
16.00 Altay-Söke 1970 SK (İzmir Atatürk)
12 Ekim Pazar:
15.30 Oktaş Uşakspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Uşak 1 Eylül)
15.30 Alanya 1221 Futbol-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Alanya Milli Egemenlik)
15.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kütahyaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
15.30 Nazillispor-Tire 2021 FK (Didim Atatürk)
15.30 Afyonspor-Denizli İdmanyurdu Güreller (Zafer)
16.00 İzmir Çoruhlu FK-Karşıyaka (İzmir Atatürk)
16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Eskişehirspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
12 Ekim Pazar:
12.00 Fatih Vatanspor-Ünye Kadın SK (İBB Balat Sahası)
12.00 Çekmeköy Bilgidoğa-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET SK (Şile İlçe)
12.00 Galatasaray GAİN-Yüksekova SK (Florya Metin Oktay)
12.00 Hakkarigücüspor-Fenerbahçe Arsavev (Merzan Şehir)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gaziantep Algspor (Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha)
12.00 1207 Antalyaspor-Prolift Giresun Sanayispor (Zeytinköy 2 Nolu Saha)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.