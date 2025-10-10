Dolar
logo
Spor

Voleybolda haftanın programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 2025-26 sezonu, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Voleybolda haftanın programı

Ankara

Karşılaşmaların programı şöyle:

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yarın:

19.00 Zeren Spor-VakıfBank (TVF Ziraat Bankkart)

12 Ekim Pazar:

14.00 Aras Spor-Fenerbahçe Medicana (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

15.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (Eczacıbaşı)

18.00 Beşiktaş-İlbank (Akatlar)

18.30 Galatasaray Daikin-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Göztepe-Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

20.30 Türk Hava Yolları-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

