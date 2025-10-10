Dolar
41.83
Euro
48.40
Altın
3,955.30
ETH/USDT
4,318.50
BTC/USDT
121,340.00
BIST 100
10,726.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ateşkes anlaşmasının ardından bölgedeki son duruma ilişkin Gazze şeridini gören Sderot’tan yayındayız.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 3, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 2, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Ceren Aydınonat  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Basketbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Beşiktaş GAİN-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

Yarın:

13.00 Trabzonspor-Bursaspor Basketbol (Hayri Gür)

15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Mersinspor (Sinan Erdem)

12 Ekim Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Fenerbahçe Beko-Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Aliağa Petkimspor-Galatasaray MCT Technic (Enka)

13 Ekim Pazartesi:

19.00 Glint Manisa Basket-Esenler Erokspor (Muradiye)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

12 Ekim Pazar:

14.00 Emlak Konut-Kocaeli Kadın Basketbol (Başakşehir)

15.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Opet (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Beşiktaş BOA-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Akatlar)

17.00 Çimsa ÇBK Mersin-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Servet Tazegül)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

Yarın:

13.00 Fenerbahçe Koleji-MKE Ankaragücü Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.45 iLab Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Beşiktaş GAİN)

16.30 Yalovaspor Basketbol-Çayırova Belediyesi (90. Yıl)

18.15 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)

12 Ekim Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-Göztepe (Karataş Şahinbey)

14.45 TED Ankara Kolejliler-Cemefe Gold Haremspor (Gölbaşı)

16.30 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

18.15 Darüşşafaka Lassa-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü göreve hazırdır
Göcek'te ekilen 10 bin deniz çayırının yüzde 70'i hayatta kaldı
İstanbul'da yapılan polis uygulamasında 1114 kişi gözaltına alındı
Nitelikli dolandırıcılık ve "sanal kumar" suçlarına yönelik operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

Avrupa basketbolundan soykırımcı İsrail'e "saygı duruşu"

Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta başlayacak

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı konuk edecek
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Partizan'a konuk olacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Partizan'a konuk olacak
Türkiye'nin 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye'nin 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet