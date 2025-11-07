Dolar
42.21
Euro
48.93
Altın
3,990.83
ETH/USDT
3,296.30
BTC/USDT
100,866.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

FIBA, Britanya Basketbol Federasyonu'na ilişkin "askıya alma" kararını kaldırdı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yönetim sorunları nedeniyle Britanya Basketbol Federasyonu'na (BBF) uygulanan ve erkek milli takımını FIBA'nın üst düzey turnuvalarında oynatmamasını öngören "askıya alma" kararını kaldırdı.

Emre Aşıkçı  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
FIBA, Britanya Basketbol Federasyonu'na ilişkin "askıya alma" kararını kaldırdı

İstanbul

FIBA'nın açıklamasında, "BBF’nin Büyük Britanya’daki yerel erkekler kulüp müsabakalarını lisanslama ve tanıma yetkisi ise askıda kalmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, Büyük Britanya’daki en üst düzey erkekler basketbol müsabakasının istikrar ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, FIBA, Super League Basketball (SLB) ile doğrudan bir tanıma anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma, yerel müsabakaların organizasyonu ve yönetimine ilişkin bir çerçeve sunarken düzenleyici bütünlüğü de korumaktadır." denildi.

Bu kararla birlikte, Büyük Britanya artık 27 Kasım 2025'te başlayacak FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemelerine katılmaya hak kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

FIBA ağustos ayında, Britanya basketbolundaki "düzenleyici uyumsuzlukları" incelemek üzere özel kurul oluşturmuştu.

Nisan ayında, Büyük Britanya Basketbol Ligi (GBBL) şirketine yeni bir profesyonel erkekler ligi olan Büyük Britanya Basketbol Ligi'ni yönetmek üzere 15 yıllık lisans veren federasyon, GBBL konsorsiyumunun ilk iki yılda 15 milyon sterlinlik finansman sağlayacağını açıklamıştı.

İhale sürecinin “yasadışı ve adaletsiz” olduğunu savunan 9 kulüp, yeni lige katılmayı reddederek Yüksek Mahkeme'de yasal işlem başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başlandı
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek
Hatay Defne'de afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor
Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 10 ayda 2 milyonu aşarak rekor kırdı

Benzer haberler

FIBA, Britanya Basketbol Federasyonu'na ilişkin "askıya alma" kararını kaldırdı

FIBA, Britanya Basketbol Federasyonu'na ilişkin "askıya alma" kararını kaldırdı

Basketbol Gençler Ligi'nde 2025-2026 sezonu yeni formatıyla başlıyor

NBA'de Suns, Jalen Green'in 29 sayıyla oynadığı maçta Clippers'ı yendi

EuroLeague 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i mağlup etti

EuroLeague 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i mağlup etti
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak
NBA'de Alperen Şengün "double-double" yaptı, Rockets serisini 5 maça çıkardı

NBA'de Alperen Şengün "double-double" yaptı, Rockets serisini 5 maça çıkardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet