EuroLeague 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i mağlup etti
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup etti.
İstanbul
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 4. galibiyetini aldı. LDLC ASVEL ise 7. yenilgisini yaşadı.
Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. İlk basketini 4. dakikada bulabilen Fenerbahçe Beko, kalan bölümde toparlandı ve dış atışlardan üst üste kaydettiği sayılarla ilk periyodu 18-10 önde bitirdi.
İkinci çeyrekte sarı-lacivertli takım, hücumda yakaladığı yüksek yüzdeyle maçın kontrolünü ele geçirdi. Tarık Biberovic ve Melli'nin sayılarıyla farkı 18. dakikada 15'e (41-26) kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 45-34 üstün girdi.
Üçüncü periyoda istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, 5 sayı bulabilen LDLC ASVEL karşısında ilk 4 dakika 21 saniyede skor üretemedi. Son bölümde hücumda biraz toparlanan sarı-lacivertliler, bu çeyreği 59-48 önde tamamladı.
Fenerbahçe Beko, Hall'ün etkili oynadığı dördüncü ve son periyotta farkı açtı ve karşılaşmayı 81-67 kazandı.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius: Daha iyi olacağımızı biliyoruz
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, 18 hücum ribaundu almalarının ve 5 top kaybı yapmalarının önemli olduğunu söyledi.
Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Oyunu iyi kontrol ettiklerini belirten Jasikevicius, "Belirli bölümlerde iyi hücum edemedik. Genel olarak 5 top kaybı yapmamız önemliydi. Çok pozisyon üretemedik ama isabetler bulduk. 18 hücum ribaundu aldık. Bu alanda iyiydik. Daha iyi olacağımızı biliyoruz. Kazanmasını bildik. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Pierric Poupet: "Eksiklerimize rağmen savaştık"
LDLC ASVEL Başantrenörü Pierric Poupet, sakat oyuncuların sayısının fazla olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini kaydetti.
LDLC ASVEL Başantrenörü Pierric Poupet, sakat oyuncuların sayısının fazla olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini kaydetti.

Galibiyetten dolayı Fenerbahçe Beko'yu tebrik eden Poupet, "Sakat oyuncuları düşünecek olursak iyi bir maç oldu. Zor bir dönemden geçiyoruz. Eksiklerimize rağmen savaştık. Yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.