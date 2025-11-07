Dolar
42.21
Euro
48.97
Altın
4,000.51
ETH/USDT
3,368.00
BTC/USDT
101,996.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

NBA Avrupa'da bir İstanbul takımı da mücadele edecek

NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, NBA Avrupa projesinin Ekim 2027'de başlayacağını ve organizasyonda daimi olarak yer alacak 12 takımın şehirlerini duyurdu.

Fatih Erel  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
NBA Avrupa'da bir İstanbul takımı da mücadele edecek

Istanbul

İtalya basınında çıkan haberlere göre Aivazoglou, Milano'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, NBA Avrupa'da, Roma, Milano (İtalya), Londra, Manchester (İngiltere), Paris, Lyon (Fransa), Madrid, Barselona (İspanya), Berlin, Münih (Almanya), İstanbul (Türkiye) ve Atina (Yunanistan) olmak üzere 12 şehirden birer takımın kalıcı olarak yer alacağını belirtti.

Aivazoglou, NBA Avrupa organizasyonunun Ekim 2027'de başlamasının planlandığını aktardı.

NBA Avrupa'nın 12'si kalıcı ve 4'ü sportif başarıya dayalı olmak üzere 16 takımdan oluşması bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında Netanyahu'nun da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama emri
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in işlediği soykırıma ilişkin suç duyurusunda bulundu
"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başlandı
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek

Benzer haberler

NBA Avrupa'da bir İstanbul takımı da mücadele edecek

NBA Avrupa'da bir İstanbul takımı da mücadele edecek

FIBA, Britanya Basketbol Federasyonu'na ilişkin "askıya alma" kararını kaldırdı

Basketbol Gençler Ligi'nde 2025-2026 sezonu yeni formatıyla başlıyor

NBA'de Suns, Jalen Green'in 29 sayıyla oynadığı maçta Clippers'ı yendi

NBA'de Suns, Jalen Green'in 29 sayıyla oynadığı maçta Clippers'ı yendi
EuroLeague 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i mağlup etti

EuroLeague 9. haftasında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i mağlup etti
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet