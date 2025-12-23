Dolar
42.81
Euro
50.72
Altın
4,486.33
ETH/USDT
2,972.00
BTC/USDT
87,809.00
BIST 100
11,314.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuşuyor
logo
Gündem

Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 95. yılında Menemen'de anıldı

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’nin şehit edilişlerinin 95. yılı dolayısıyla İzmir’in Menemen ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Melike Balkaya  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 95. yılında Menemen'de anıldı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Yıldıztepe'deki Kubilay Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Kubilay ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Törende konuşan Topçu Üsteğmen Murat Altınışık, Türk ulusunun, milli mücadeleden zaferle ve gururla çıktığını hatırlattı.

Cumhuriyet'i ve inkılapları korumak için Kubilay ve silah arkadaşlarının canlarını feda ettiğini vurgulayan Altınışık, "Bizim için Kubilay olmak vatanseverlik, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, kalbi vatan ve millet sevgisiyle dolu olmak, Cumhuriyet değerleri ve vatan toprakları adına canını seve seve vermektir." dedi.

Konuşmanın ardından Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, anıt özel defterini imzaladı.

Tören, anı fotoğrafı çekilmesi, şehitliğin ziyaret edilmesi ve dua edilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı
Yeni asgari ücrette sona doğru
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı kabul etti
Yumurtalık Lagünü'nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor

Benzer haberler

Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 95. yılında Menemen'de anıldı

Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 95. yılında Menemen'de anıldı

Bakan Yumaklı: TKDK – IPARD çağrıları kapsamında birçok başlıkta yatırımlara destek vereceğiz

Avustralya'da binlerce kişi, Sydney saldırısının kurbanlarını andı

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın cenazesi Manisa'da toprağa verildi

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'ın cenazesi Manisa'da toprağa verildi
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı

Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 19. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet