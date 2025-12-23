Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yarın oynanacak
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
İstanbul
Haftanın açılış mücadelesinde OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek. M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde tamamı yarın oynanacak 12. hafta maçlarının programı şöyle:
14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (M. Sait Zarifoğlu)
16.30 Emlak Konut-Fenerbahçe Opet (Başakşehir)
17.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Dardanel Çanakkale Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
19.00 Beşiktaş BOA-BOTAŞ (Beşiktaş GAİN)
