Dolar
42.82
Euro
50.41
Altın
4,424.56
ETH/USDT
3,046.50
BTC/USDT
89,809.00
BIST 100
11,312.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA ve FIBA, "NBA Avrupa" projesine katılmak isteyen takımlarla görüşecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), "NBA Avrupa" projesi için ocak ayında potansiyel takımlarla görüşmeler yapacağını duyurdu.

Emre Aşıkçı  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
NBA ve FIBA, "NBA Avrupa" projesine katılmak isteyen takımlarla görüşecek

İstanbul

FIBA ve NBA'in ortak açıklamasında, "Oluşturulacak yeni lig, kalıcı olarak yer alacak takımların yanı sıra, FIBA bünyesindeki yerel liglerde mücadele eden tüm takımlara, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) veya sezon sonu elemeleri üzerinden liyakate dayalı yıllık bir katılım imkanı tanıyacak." denildi.

NBA Avrupa'nın yerel lig ve milli takım fikstürleriyle uyumlu olacağının aktarıldığı açıklamada, "Oyuncuların kulüplerini ve milli takımlarını yıl boyunca temsil etmelerine olanak tanınacaktır." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, NBA ve FIBA'nın, "NBA Avrupa" projesi kapsamında Avrupa basketbol kültürünün sürekli gelişimine mali destek ve kaynak ayırmayı planladığı da kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden Mehmet Gören'i Türkiye'ye getirdi
Galata Köprüsü'nde 1 Ocak'ta düzenlenecek Filistin eylemi için ortak çağrı
Bakan Fidan: SDG'nin (Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde) ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz
Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezondaki ilk seferini uğurladı
İletişim Başkanı Duran'dan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı

Benzer haberler

NBA ve FIBA, "NBA Avrupa" projesine katılmak isteyen takımlarla görüşecek

NBA ve FIBA, "NBA Avrupa" projesine katılmak isteyen takımlarla görüşecek

Alperen Şengün'ün 28 sayıyla oynadığı maçta Rockets, uzatmalarda Kings'e yenildi

NBA'de son şampiyon Thunder, deplasmanda Timberwolves'a yenildi

NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi

NBA'de Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'a yetmedi
NBA'de Bulls, Josh Giddey'in "triple-double" yaptığı maçta Cavaliers'ı yendi

NBA'de Bulls, Josh Giddey'in "triple-double" yaptığı maçta Cavaliers'ı yendi
NBA Kupası'nın sahibi San Antonio Spurs'ü yenen New York Knicks oldu

NBA Kupası'nın sahibi San Antonio Spurs'ü yenen New York Knicks oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet