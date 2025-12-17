Dolar
Spor

NBA Kupası'nın sahibi San Antonio Spurs'ü yenen New York Knicks oldu

Amerikan Basketbol Ligi Kupası'nı (Emirates NBA Cup), San Antonio Spurs'ü 124-113 yenen New York Knicks, kazandı.

Emre Aşıkçı  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
NBA Kupası'nın sahibi San Antonio Spurs'ü yenen New York Knicks oldu

İstanbul

Las Vegas'ın T-Mobile Arena salonundaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 30-28 önde bitiren Spurs, devre arasına 61-59 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta kontrolü elinde tutan Spurs, son çeyreğe 94-89 önde girdi.

Final periyodunda üstünlüğü alan Knicks, bu bölümü 35-19 kazanarak maçı çevirdi ve 52 yıl sonra ilk defa kupanın sahibi oldu.

Knicks'de OG Anunoby, 28 sayı, 9 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

Karl-Anthony Towns, 16 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken Jalen Brunson 25 sayı ve Jordan Clarkson, 15 sayı kaydetti.

Spurs'de Dylan Harper 21 sayı, 7 ribauntla oynarken Stephon Castle 15 sayı, 12 asistle "double-double" yaptı.

Victor Wembanyama 18 ve De'Aaron Fox, 16 sayı kaydetti.

