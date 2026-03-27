Fenerbahçe Beko, Zalgiris'e 92-82 yenildi

İstanbul
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, ligde üst üste 2, toplamda ise 11. kez mağlup oldu. Zalgiris ise 20. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Beko, mücadeleye boyalı alandan bulduğu basketlerle iyi başlayan taraf oldu. Sarı-lacivertliler, 4. dakikada Colson'ın bulduğu üç sayılık basketle farkı 6 sayıya çıkardı: 10-4. Konuk ekip, ilk çeyreğin ortalarında hücum etmekte zorlanırken Fenerbahçe Beko, Silva ve Hall'un etkili oyunuyla farkı açsa da 8. dakikada Zalgiris'in oyuna ağırlığını koymasıyla başantrenör Sarunas Jasikevicius molaya gitti. Son saniyeleri önde geçen sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 25-22 üstün tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe Beko'nun boş hücumlarını iyi değerlendiren Zalgiris, karşılaşmanın 15. dakikasında Francisco'nun serbest atışlardan bulduğu sayılarla öne geçti: 31-32. Periyodun son bölümünde üç sayılık atışlarla farkı açan Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 49-44 üstün gitti.
Sarı-lacivertliler, ikinci devreye Horton-Tucker'ın üst üste sayılarıyla başladı. Taraftar desteğini de arkasına alan Fenerbahçe Beko, müsabakanın 24. dakikasında Colson'ın üç sayılık basketiyle farkı 2'ye indirdi: 53-55. Zalgiris, Sleva ve Francisco'nun etkili oyunuyla periyodun bitimine bir dakika kala farkı 8 sayıya yükseltti. Sarı-lacivertli takımın pota altında öne çıkan performansı yeterli olmadı ve üçüncü çeyrek, konuk ekibin 66-62 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın son periyodu çekişmeli bir oyuna sahne oldu. 32'nci dakikada Fenerbahçe Beko, De Colo'nun serbest atışlarıyla öne geçti: 70-68. Karşılıklı basketlerle süren dördüncü çeyreğin sonunda sarı-lacivertli ekibin savunması yeterli olmadı ve Zalgiris, parkeden 92-82 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Domenico Tedesco da karşılaşmayı saha kenarından takip etti.
Sarunas Jasikevicius: Ligi kazanacak takımı detaylar belirleyecek
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 34. haftasında ağırladığı Litvanya'nın Zalgiris ekibine 92-82 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, maçta detayların kendilerini geri plana attığını söyledi.
Jasikevicius, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Zalgiris'in iyi olan taraf olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımın performansından memnunum. Efor anlamında sıkıntılıydık ama bugün iyiydik. Dün kısa bir idman yaptık. Bugün detaylar bizi geri plana attı. Sezon boyunca detaylarda çok iyi değildik. Bugün Zalgiris'in güçlü atak yapabildiğini gördük. Soyunma odasında da söyledim, kaybedebiliriz ama efor anlamında problemimiz yok. Rakibimiz çok iyi olduğu noktalarla galibiyeti getirdi." ifadelerini kullandı.
Jasikevicius, Zalgiris'te farkı oluşturan noktanın oyuncuların rollerini bilmesi olduğunu vurgulayarak, "Mart ayının sonuna geldik ve takımda herkes sahada ne yapabileceğini arıyor. Bunu konuşuyoruz. Maccabi maçında efor anlamında iyi değildik ama bugün iyiydik. Söylediğim gibi, detaylar kazananı belirledi." dedi.
Ligde zirveye oynayan takımlar arasında büyük bir fark olmadığını söyleyen Litvanyalı başantrenör, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ligi kazanacak takımı detaylar belirleyecek. Durumumuzun farkındayız. Performans olarak play-in takımı değiliz. Puan durumunda ilk sıradayız ama iyi basketbol oynamıyoruz. Kazandığımızda da bunu söylüyordum. Sakatlık dönüşü oyuncuları takıma monte etmek de kolay olmuyor. Elbette endişeleniyorum. Hücumda kimin 20 sayı bulduğuna bakmıyorum. Doğru detayları ortaya koyan oyuncuları önemsiyorum. Hedeflerimiz çok büyük. Bunlara giden yolda ufak detayları daha iyi yapmamız gerekiyor."
Zalgiris cephesi
Zalgiris Başantrenörü Tomas Masiulis ise zorlu mücadeleyi kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti.
Kazanmanın zor olduğunu ancak oyuncularının mücadele ederek istediklerini aldığını kaydeden Masiulis, "Ne istediğimizi biliyorduk ve galibiyete ulaştık. Oyuncularımı ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Her maçımızı son karşılaşma gibi oynuyoruz. Puan durumunu çok gözetmiyoruz. Bizim için en önemli karşılaşma bir sonraki." değerlendirmesinde bulundu.