Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul
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Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, 2 oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. İki oyuncumuzun test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.