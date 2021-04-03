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Spor, Koronavirüs

Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süha Gür   | 03.04.2021
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, 2 oyuncusunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. İki oyuncumuzun test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncularımız ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır."

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