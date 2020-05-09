Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve meydanlarda son durum
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir

Amerikan Basketbol Ligi Başkanı Adam Silver, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sezonun iki şehirde oynanacak maçlarla tamamlanabileceğini söyledi.

Mutlu Demirtaştan   | 09.05.2020
NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir

İstanbul

Silver, NBA Oyuncular Birliği Başkanı ve Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Chris Paul ile bazı oyuncuların katıldığı video konferansta sezonun geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Sezonu tamamlamayı amaçladıklarını kaydeden Silver, "Hayatlarımızın en zorlu meydan okumasıyla karşı karşıyayız. Maçların seyircisiz oynanması halinde oyuncuları şehir şehir gezdirerek riske atmanın anlamı yok. Başlangıçta maçları bir ya da iki yerde oynatmayı düşünüyoruz. Bu şehirler Orlando ve Las Vegas olabilir." ifadelerini kullandı.

Kalan maçların ne zaman oynanacağı konusunda henüz karar vermediklerini ifade eden Silver, "Sahaya dönüş kararını salgının gidişatına göre alacağız. Hazirandan önce bir takvim açıklamamız mümkün değil. Gelecek sezonun başlangıcı ise aralık ayına kadar sarkabilir." yorumunu yaptı.

Ayrıca maçlar yeniden başladıktan sonra Kovid-19 testleri pozitif çıkan basketbolcular yüzünden sezonu durdurmayı düşünmediklerini aktaran Silver, bunun yerine söz konusu oyuncular ve temas ettikleri kişileri iyileşene kadar izole etmeyi planladıklarını belirtti.

NBA karşılaşmaları, Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz askıya alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya’da Kovid-19 vakası sayısında 'en yüksek günlük artış' kaydedildi
Sağlık Bakanlığı ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 589'a yükseldi
Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçirecekler

Benzer haberler

NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir

NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir

Ergin Ataman maçların oynanmasında ısrarcı

Shane Larkin: Türk vatandaşlığını alma sürecim kariyerim açısından en önemli gelişme

Fenerbahçe Kulübü 113 yaşında

Fenerbahçe Kulübü 113 yaşında
Spor camiasından Bitlis'te şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı

Spor camiasından Bitlis'te şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı
NBA'de draft kurası Kovid-19 nedeniyle ertelendi

NBA'de draft kurası Kovid-19 nedeniyle ertelendi