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Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve meydanlarda son durum
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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da, teknik ekip ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Orhan Yoldaş   | 09.05.2020
Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

Malatya

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da, teknik ekip ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım oyuncuları ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımı oyuncularımız ve altyapı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır."

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