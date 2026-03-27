Zalgiris'in yıldızı Francisco'dan Fenerbahçe Beko için "kardeş takım" benzetmesi
Zalgiris'in Fransız oyun kurucusu Sylvain Francisco, Fenerbahçe Beko'nun oyun tarzının kendilerininkine çok benzediğini söyledi.
Londra
Basketbol Avrupa Ligi'nde bugün Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Litvanya ekibinin 28 yaşındaki oyuncusu, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.
Sylvain Francisco, bu sezon sarı-lacivertli takımla oynadıkları ilk maç ve Wade Baldwin'in 36 sayılık performansıyla ilgili soru üzerine, "Aslında oyun tarzları bizimkiyle aynı, kardeş takımmışız gibi hissediyorum. Maçın başında Baldwin'i savunmamız ve ritim bulmasını önlememiz gerekiyor. Onun gibi bir oyuncuyu kendi haline bırakırsanız, durdurmak zorlaşır." ifadelerini kullandı.