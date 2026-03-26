Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 34. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris takımını konuk edecek.

Ceren Aydınonat  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda 23 galibiyet ve 10 yenilgi yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak İsrail'in Maccabi Rapyd takımına 94-89 mağlup oldu.

Zalgiris ise 19 galibiyet ve 14 mağlubiyetle haftaya 6. basamakta giriş yaptı.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko, deplasmanda rakibine 84-81 yenildi.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 11'inci duruşması başladı
İstanbul'da kişisel verileri ele geçirip satan hacker grubuna yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

Benzer haberler

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Zalgiris'i ağırlayacak

Avrupa basketbolunun zirvesinde Türk rüzgarı esiyor

Fenerbahçe Beko, Avrupa'da Maccabi Rapyd deplasmanında

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak
Basketbol Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlayacak

Basketbol Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlayacak
Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'ı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, EA7 Emporio Armani Milan'ı mağlup etti
