Dolar
42.73
Euro
50.23
Altın
4,327.47
ETH/USDT
2,848.10
BTC/USDT
87,076.00
BIST 100
11,371.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

NBA'de Bulls, Josh Giddey'in "triple-double" yaptığı maçta Cavaliers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, Josh Giddey'in "triple-double"lık performansıyla öne çıktığı maçta Cleveland Cavaliers'ı 127-111 mağlup etti.

Emre Aşıkçı  | 18.12.2025 - Güncelleme : 18.12.2025
NBA'de Bulls, Josh Giddey'in "triple-double" yaptığı maçta Cavaliers'ı yendi

İstanbul

NBA'de normal sezona TSi sabaha karşı oynanan 2 karşılaşmayla devam edildi.

United Center'da oynanan karşılaşmada Chicago Bulls, evinde Cleveland Cavaliers'ı 16 sayı farkla yendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bulls'da Josh Giddey, 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Coby White 25, Nikola Vucevic 20 sayıyla oynarken Tre Jones 11 sayı, 11 asistle "double-double" yaptı.

Cavaliers'de ise Donovan Mitchell 32 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına karşın takımının farklı mağlubiyetini engelleyemedi. Jaylon Tyson 21, Darius Garland ise 15 sayıyla Cleveland adına skora katkı sağlayan isimlerdi.

Memphis Grizzlies deplasmanda kazandı

Target Center'da oynanan gecenin diğer karşılaşmasında ise Memphis Grizzlies, deplasmanda Minnesota Timberwolves'ı 116-110 yendi.

Grizzlies'da Jaren Jackson 28 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken, Jock Landale 20, Jaylen Wells 17, Cedric Coward ise 13 sayı kaydetti.

Timberwolves'da ise Rudy Gobert 16 sayı, 16 ribaunt, Donte DiVincenzo 19 sayı, 11 ribauntla "double-double" yapmalarına karşın takımlarını galibiyete taşıyamadılar.

Julius Randle ise 21 sayıyla oynayarak Minnesota adına maçın en skoreri oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
Konya-İstanbul Hattı'nda 13 milyon yolcu yüksek hızda seyahat etti
Ardahan'da yaşlı ve hasta çiftçiler için mobil tarım sayımı kolaylığı
Kadın cinayeti iddianamesinde "haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanmasın" vurgusu
Yüzyılın Konut Projesine başvurular yarın sona eriyor

Benzer haberler

NBA'de Bulls, Josh Giddey'in "triple-double" yaptığı maçta Cavaliers'ı yendi

NBA'de Bulls, Josh Giddey'in "triple-double" yaptığı maçta Cavaliers'ı yendi

NBA Kupası'nın sahibi San Antonio Spurs'ü yenen New York Knicks oldu

NBA'de Blazers, Stephen Curry'nin 48 sayısına rağmen Warriors'ı yendi

NBA'de Alperen Şengün "double double" yaptı, Rockets kazandı

NBA'de Alperen Şengün "double double" yaptı, Rockets kazandı
NBA'de Thunder, galibiyet serisini 14 maça çıkardı

NBA'de Thunder, galibiyet serisini 14 maça çıkardı
NBA'de Los Angeles Lakers son saniye üçlüğüyle kazandı

NBA'de Los Angeles Lakers son saniye üçlüğüyle kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet