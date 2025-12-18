Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2025/2) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihleri alınmaya başlandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak.
Bugün başlayan tercih işlemleri, 25 Aralık saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılabilecek.