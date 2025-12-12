Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,287.87
ETH/USDT
3,251.20
BTC/USDT
92,407.00
BIST 100
11,289.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Alperen Şengün "double double" yaptı, Rockets kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Houston Rockets, Los Angeles Clippers'ı 115-113 yendi.

Yunus Kaymaz  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
NBA'de Alperen Şengün "double double" yaptı, Rockets kazandı

Londra

Toyota Center'daki mücadelede 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist ve 4 top çalma performansı sergileyen milli basketbolcu Alperen Şengün, takımını sırtladı.

Rockets'ta Amen Thompson 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jabari Smith Jr 18 sayı, 10 ribaunt ve Kevin Durant 16 sayı kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Clippers'ta Ivica Zubac 33 sayıyla en skorer isim olurken, Kawhi Leonard 24 sayı, 9 ribauntla maçı tamamladı.

Celtics'in serisine Bucks son verdi

Milwaukee Bucks, yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun yokluğunda Boston Celtics'i 116-101 mağlup ederek rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Fiserv Forum'daki mücadelede Kyle Kuzma 31 sayıyla Bucks'ın en skorer ismi oldu. Kevin Porter Jr. 18 sayı, 10 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaparken, Bobby Portis 27 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 30, Jordan Walsh'un 20 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oldu
Ankara Valiliğinden kentte F-16 uçuşları için "yüksek ses" uyarısı
Türkiye ve dünya gündemi
Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna) Ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız

Benzer haberler

NBA'de Alperen Şengün "double double" yaptı, Rockets kazandı

NBA'de Alperen Şengün "double double" yaptı, Rockets kazandı

NBA'de Thunder, galibiyet serisini 14 maça çıkardı

NBA'de Los Angeles Lakers son saniye üçlüğüyle kazandı

Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı galibiyete taşıdı

Alperen Şengün'ün "double double"ı Rockets'ı galibiyete taşıdı
NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı yendi

NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Washington Wizards'ı yendi
Alperen Şengün "triple-double"a yaklaştı ancak yenilgiyi engelleyemedi

Alperen Şengün "triple-double"a yaklaştı ancak yenilgiyi engelleyemedi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet