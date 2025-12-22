Fenerbahçe'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

İstanbul
Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki görüşmede TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci ile Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier yer aldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü heyeti, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu makamında ziyaret etti.— TBF (@TBF) December 22, 2025
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Kaya,… pic.twitter.com/33Yl1Dz1fF
Ziyarette TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na 15 numaralı isminin yazıldığı Fenerbahçe Beko forması takdim edilirken, Türkoğlu da sarı-lacivertli heyete seramik basketbol topu hediye etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı