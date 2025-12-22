Dolar
Spor, Basketbol

Fenerbahçe'den TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Fenerbahçe Kulübü temsilcileri, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bozhan Memiş  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamaya göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki görüşmede TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Özdoğru, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci ile Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier yer aldı.

Ziyarette TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na 15 numaralı isminin yazıldığı Fenerbahçe Beko forması takdim edilirken, Türkoğlu da sarı-lacivertli heyete seramik basketbol topu hediye etti.

