Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabında yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. C Grubu'nda yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, yarın ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.
Maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman
17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
24 Aralık Çarşamba:
13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker
15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail
18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler
20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay