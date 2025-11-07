Dolar
TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da "2025 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Suns, Jalen Green'in 29 sayıyla oynadığı maçta Clippers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde NBA Phoenix Suns, sahasında Jalen Green'in 29 sayıyla oynadığı maçta Los Angeles Clippers'ı 115-102 yendi

Emre Aşıkçı  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
NBA'de Suns, Jalen Green'in 29 sayıyla oynadığı maçta Clippers'ı yendi

İstanbul

NBA'de bugün tek maç oynandı. Mortgage Matchup Center'daki karşılaşmada Suns, Clippers'ı 13 sayı farkla yendi.

Suns'da Mark Williams 13 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Grayson Allen 18 ve Royce O'Neale 17 sayıyla oynadı.

Clippers'da Ivica Zubac, 23 sayı ve 11 ribauntla " double-double" ve Cam Christie ise 17 sayı kaydetti.

Los Angeles Clippers, 8. maçta 5. mağlubiyetini alırken Phoenix Suns, 9. maçında 4. galibiyetini kazandı.

