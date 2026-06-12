İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda 5 Filistinli yaralandı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulu bombalaması nedeniyle 5 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sağlık Hizmetleri'nden bir kaynaktan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Ebu Hüseyin Okulu'nu hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Tuffah Mahallesindeki Senafor Kavşağı bölgesini hedef aldı.

Gazze'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusu, bölge sakinlerinden evlerini boşaltmalarını istedikten sonra "El-Ayidi" ve "El-Humeysi" ailelerine ait 2 evi bombalayıp yerle bir etti.

Hedef alınan evlerin çevresindeki binalarda ciddi zarar meydana gelirken, bölgede yaşayan Filistinliler bir kez daha zorla yerlerinden edildi.

İsrail savaş uçakları Deyr el-Belah'ta bir evin yakınındaki araziyi hedef aldı ve bölgede ciddi maddi hasar meydana geldi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu kesimlerinde İsrail ordusu ev ve bina yıkımlarını sürdürdü, bölgede ciddi patlama sesleri duyuldu.

Hamas: İsrail, Gazze'de "Sarı Hat"ı batıya kaydırarak ateşkesi sabote etmeyi amaçlıyor

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi içinde "Sarı Hat"ı batıya doğru kaydırmaya devam etmesi ve yeni alanları kontrol altına almasının, "müzakere sürecini baltalamayı ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yürütülen çabaları başarısızlığa uğratmayı hedeflediğini" ifade etti.

İsrail ordusunun eş zamanlı olarak sürdürdüğü bombardımanların ve zorunlu yerinden etmelerin, ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Kasım, uygulamanın İsrail'in daha önce Gazze'de kontrol ettiği alanları genişleteceğine ilişkin açıklamalarının sahadaki yansıması olduğunu kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 60'ını kontrol ettiğini belirtmiş, bu oranın yüzde 70'e çıkarılmasının hedeflendiğini söylemişti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun geçen haftadan beri Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde, özellikle Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde, "Sarı Hat"ı oluşturan blokları yaklaşık 300 metre batıya taşıdığını belirtmişti.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi öngören ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesi öngörülen ayrım çizgisini ifade ediyor. Ancak Filistin tarafı, İsrail'in söz konusu düzenlemelere tam olarak bağlı kalmadığını aktarıyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusunun, bu hattı geçmeye çalıştıkları gerekçesiyle onlarca Filistinliyi öldürdüğü ve yaraladığı biliniyor.