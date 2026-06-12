Oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, tiyatrodan radyo ve televizyona, çocuklara yönelik kültürel üretimlerden eğitime kadar uzanan çok yönlü çalışmalarıyla birçok kişinin hafızasında ve kalbinde yer edindi.

Çalışmalarıyla insanların hafızasında ve kalbinde yer edinen Hüseyin Goncagül'ü ailesi anlattı Oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, tiyatrodan radyo ve televizyona, çocuklara yönelik kültürel üretimlerden eğitime kadar uzanan çok yönlü çalışmalarıyla birçok kişinin hafızasında ve kalbinde yer edindi.

Sanatçının kızı Ayşe Betül Ogan ile oğlu Mustafa Goncagül, geçen yıl 13 Haziran'da hayatını kaybeden Hüseyin Goncagül'ü AA muhabirine anlattı.

Diş hekimi Ayşe Betül Ogan, babasının öncelikle merhamet ve sabrıyla hatırlandığını dile getirerek, "Tabii herkesin babası çok değerli, kıymetlidir ama benim babam farklı ve özel biri. Davranışları, mimikleri, hareket ve yaklaşımı her zaman bana çok farklı gelmiştir. Küçüklüğümden beri babamla her zaman çok sohbet edebilmişimdir. Hep aklıma o büyük sabrı geliyor." diye konuştu.

"Tevekküllü bir yaşam tarzı vardı ve bunu benimsemişti"

Çocukken babasının kendisine saatlerce masal anlattığını aktaran Ogan, şunları söyledi:

"Küçüklüğümde saatlerce masal anlattırdığımı, onu asla bırakmadığımı düşünüyorum. Ondan sonra birçok anı geliyor aklıma. Vefatından sonra ilk sabrı ve en önemlisi sonsuz merhameti aklıma geliyor. Acaba bana bir gün kızmış, sesini yükseltmiş midir? Hep o anı aradım. Abimle, annemle de istişare ettim ama inanın aklıma hiç öyle bir şey gelmiyor ve ona gerçekten hayranım. Babam davranışlarıyla bize örnek oldu ve hiç nasihat vermedi. Onun gibi olmayı çok istedim. Tevekküllü bir yaşam tarzı vardı ve bunu benimsemişti. Dini anlamda da sağ olsun her zaman bize iyi örnek olmaya çalıştı. Hüsnü şehadet ederim ki çok iyi, örnek bir Müslümandı. Hiçbir zaman bana 'Namaz kıl, Kur'an oku.' deme ihtiyacı duymazdı. Bize bunu yaşayarak, örnek olarak hissettirdi."

Babasının İngilizce, Farsça ve Arapçaya hakim olduğunu hatırlatan Ogan, "Kelime oyunlarını, dilleri çok severdi. Kelimelerle dans ederdi." dedi.

Betül Ogan, Hüseyin Goncagül'ün hem nüktedan hem de çocuklara karşı çok naif olduğunun altını çizerek, "Çocuklara çok sabırlıydı ve mesaj verme, güzel, ahlaki duygular, vatan, millet, iman ve din sevgisini aşılamayı kendine kesinlikle amaç edinmişti ve birçok insanın kalbine dokunduğunu da biliyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf : Beyza Berfin Karataş/AA

"İnsanlara, tohum saçar gibi mesajını verirdi"

Hüseyin Goncagül'ün eczacı oğlu Mustafa Goncagül de babasının orijinal bir kişiliği olduğunu vurgulayarak, "Sıradan bir baba gibi değildi. Çok neşeliydi, bulunduğu ortama neşe verirdi. 37 yılda babam bana bir kere bile kızmadı, kaşını çatmadı. Bir eğitimci olarak da pedagojiyi çok iyi uygulardı. Öğretmenlik yaparken, öğretmenler odasına gitmezdi. Hep öğrencilerle vakit geçirirdi. İyi bir eğitimciydi." değerlendirmesini yaptı.

Masa tenisi ve satrançta babasının başarısının çok bilinmediğini söyleyen Mustafa Goncagül, "Benim de hem okullarda hem uluslararası alanda hem satrançta tecrübem hem de masa tenisinde madalyalarım var. Bu ikisini öğrendiğim kişi babamdır." dedi.

Mustafa Goncagül, babasının hiçbir zaman kötü söz söylemediğine, her zaman güzel mesajlar verdiğine işaret ederek, "Onun İslam anlayışı, biraz davet üzerineydi. İnsanlara, tohum saçar gibi mesajını verirdi. Tiyatroyu da biraz bu amaçla kullanıyordu." görüşünü paylaştı.

Babasının hayatına da değinen Mustafa Goncagül, şu bilgileri verdi:

"Babam Üsküdar doğumlu. Üsküdarlıydı ama onu Hüseyin Goncagül yapan bana göre Fatih semtidir. Orada yoğruldu. İstanbul İmam Hatip Lisesinde 7 sene yatılı okudu. Oradayken İsmet Efendi Tekkesi'ne giderdi. Tekkede dayısı Osman Nuri Efendi vardı. Önemli şeyleri ona danışırdı. Çok kıymetli bir zat. Babam, İstanbul İmam Hatip Lisesinde de çok iyi bir eğitim aldı. Osmanlıca yazardı, Arapçası iyiydi, edebiyatı kuvvetliydi. Dini, fıkhi bilgileri olsun, İslami temel eğitimini, entelektüel eğitimini hep o okulda almıştır. Metin Yüksel ile de ranza arkadaşıydı."

"Yetim çocuklarla çok fazla ilgilenirdi"

Mustafa Goncagül, babasının üniversitedeyken tiyatro eğitimi aldığını, Devlet Tiyatroları yarışmasına girerek derece elde ettiğini de hatırlatarak, "Milli Türk Talebe Birliğinde Necip Fazıl'ın oyunlarını oynarmış. Onunla çok sohbet de edermiş. Her zaman kültür sanatla iç içeydi. Marmara Üniversitesinde İngilizce bölümünü bitirdi. 13 sene hem devlette hem de özelde öğretmenlik yaptı. Öğretmenliğinde bile İngilizce derslerini bir tiyatro piyesi gibi yapardı." şeklinde konuştu.

Radyo ve televizyonda sunuculuk yapmaya başlayan babasının, tiyatroya da her zaman devam ettiğini aktaran Mustafa Goncagül, "Çocukların saflığı onun çok hoşuna giderdi. O yüzden kendini daha çok çocuklara verdi. Bir ara gezi programları da yaptı. Ona 'günümüzün Evliya Çelebi'si' dendi. Nasrettin Hoca'yı insanlara tekrar hatırlattı. Onun tiyatrolarını yaptı. 2000'lerden sonra tamamen çocuk tiyatrosuna yöneldi." ifadelerini kullandı.

Mustafa Goncagül, babasının derneklerle çok fazla işbirliği yaptığını, özellikle yetim çocuklarla da çok fazla ilgilendiğini vurguladı.

Babasının kendi otobiyografisini yazmaya başladığının da altını çizen Mustafa Goncagül, fakat vefatından önce bitiremediğini sözlerine ekledi.